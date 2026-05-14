Fuerte respuesta de Ángel Di María tras las quejas de Diego Milito: "Caretas..."

Uno de los puntos más fuertes de su mensaje fue la defensa del fútbol federal frente al poder mediático de la Capital Federal. "El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta", remarcó.

Di María también se metió en la polémica técnica del partido, asegurando que el gol anulado a Alejo Veliz por presunto offside fue lícito. "Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no?", ironizó.

Hacia el final de su texto, Angelito dejó una reflexión que vuelve a poner un manto de duda sobre el regreso de las figuras consagradas a la liga local. "Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el fútbol está manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales, y eso molesta", sentenció.

image Fuerte respuesta de Ángel Di María tras las quejas de Diego Milito

El mensaje completo de Ángel Di María tras las quejas de Diego Milito

"Cómo molesta que Rosario Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offsite. ¿Qué casualidad, no?

Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado?

EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches.".