Jorgelina Cardoso salió a respaldar a Di María tras su fuerte defensa de Rosario Central

“Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el campeón del mundo en una de las frases más resonantes de su publicación. A partir de allí, el futbolista profundizó su postura y apuntó directamente contra sectores del periodismo y dirigentes vinculados al fútbol porteño.

Uno de los fragmentos que más repercusión generó fue cuando lanzó: “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”. Esa frase fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta destinada a Diego Milito, presidente de Racing, quien había cuestionado duramente el arbitraje después de la eliminación sufrida en el Gigante de Arroyito.

angel di maria

Di María también se refirió específicamente a algunas de las jugadas polémicas del encuentro y defendió la actuación arbitral. En su descargo, sostuvo que Rosario Central fue perjudicado durante muchos años sin que eso tuviera demasiada repercusión mediática y cuestionó el tratamiento que recibieron ciertas imágenes televisivas del partido.

Incluso, el rosarino hizo referencia al gol anulado a Alejo Véliz, una de las acciones más discutidas de la noche. Según expresó, se utilizaron cámaras puntuales para justificar el fuera de juego y alimentar las críticas contra Central. En el cierre de su mensaje dejó otra frase contundente: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”.

La publicación del campeón del mundo dividió opiniones. Mientras los hinchas de Rosario Central respaldaron masivamente sus palabras y celebraron su defensa pública del club, desde otros sectores cuestionaron el tono utilizado por el futbolista. De todos modos, el posteo consiguió instalar nuevamente el debate alrededor del arbitraje y del tratamiento mediático de los equipos del interior.