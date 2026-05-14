Jorgelina Cardoso salió a respaldar a Di María tras su fuerte defensa de Rosario Central
La esposa de Ángel Di María compartió el mensaje del campeón del mundo después de la polémica clasificación del Canalla y le dedicó una publicación cargada de apoyo y orgullo.
La tensión generada tras el partido entre Rosario Central y Racing continúa dejando repercusiones tanto dentro como fuera del fútbol. Luego del fuerte descargo que publicó Ángel Di María en sus redes sociales para defender al Canalla de las críticas recibidas por el arbitraje, apareció una reacción muy especial: la de Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo, quien decidió expresar públicamente su respaldo absoluto.
La pareja del futbolista compartió el mensaje original publicado por Di María y acompañó la historia con una frase cargada de afecto y apoyo hacia el rosarino. “Amo cómo defendés a tu club dentro y fuera de la cancha, sos mi orgullo”, escribió Jorgelina junto a corazones azules y amarillos, los colores que representan a Rosario Central.
La publicación rápidamente comenzó a viralizarse y generó miles de interacciones entre hinchas auriazules y seguidores del futbolista de la Selección Argentina. Muchos usuarios destacaron el respaldo incondicional de Cardoso, quien suele acompañar públicamente a Di María en distintos momentos importantes de su carrera, tanto en la Selección como en sus clubes.
El mensaje de Jorgelina llegó pocas horas después del explosivo posteo realizado por el propio Di María, quien reaccionó con dureza a las críticas que surgieron luego de la clasificación de Central frente a la Academia en el Apertura. El exjugador de Benfica y PSG utilizó sus redes sociales para cuestionar el tratamiento mediático y las acusaciones sobre supuestos beneficios arbitrales para el equipo rosarino.
“Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió el campeón del mundo en una de las frases más resonantes de su publicación. A partir de allí, el futbolista profundizó su postura y apuntó directamente contra sectores del periodismo y dirigentes vinculados al fútbol porteño.
Uno de los fragmentos que más repercusión generó fue cuando lanzó: “Muchos de los que quieren cambiar el fútbol no pueden ni dirigir su club”. Esa frase fue interpretada por muchos usuarios como una indirecta destinada a Diego Milito, presidente de Racing, quien había cuestionado duramente el arbitraje después de la eliminación sufrida en el Gigante de Arroyito.
Di María también se refirió específicamente a algunas de las jugadas polémicas del encuentro y defendió la actuación arbitral. En su descargo, sostuvo que Rosario Central fue perjudicado durante muchos años sin que eso tuviera demasiada repercusión mediática y cuestionó el tratamiento que recibieron ciertas imágenes televisivas del partido.
Incluso, el rosarino hizo referencia al gol anulado a Alejo Véliz, una de las acciones más discutidas de la noche. Según expresó, se utilizaron cámaras puntuales para justificar el fuera de juego y alimentar las críticas contra Central. En el cierre de su mensaje dejó otra frase contundente: “El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales. Y eso molesta”.
La publicación del campeón del mundo dividió opiniones. Mientras los hinchas de Rosario Central respaldaron masivamente sus palabras y celebraron su defensa pública del club, desde otros sectores cuestionaron el tono utilizado por el futbolista. De todos modos, el posteo consiguió instalar nuevamente el debate alrededor del arbitraje y del tratamiento mediático de los equipos del interior.
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