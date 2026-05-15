El recuerdo poco feliz de Di María jugando en River con Rosario Central antes del nuevo cruce

El partido tuvo emociones desde temprano. A los diez minutos, el conjunto rosarino contó con una chance inmejorable para ponerse en ventaja mediante un penal ejecutado por Cristian “Kily” González. Sin embargo, Juan Pablo Carrizo se lució y evitó el gol. River no desaprovechó la oportunidad y más tarde Marcelo Gallardo abrió el marcador también desde los doce pasos. Ya en la segunda mitad, Radamel Falcao aumentó la diferencia luego de una asistencia de Gonzalo Higuaín.

Di María ingresó a los 74 minutos en reemplazo del Kily González. Con el partido ya cuesta arriba para Central, el joven atacante tuvo pocas oportunidades para desequilibrar. River controló el desarrollo sin demasiados sobresaltos y terminó cerrando una victoria importante ante un Monumental repleto. Aquella noche, el juvenil rosarino apenas pudo mostrar algunos destellos en medio de un contexto complicado.

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A pesar de ese antecedente adverso, el Antonio V. Liberti ocupa un lugar importante en la carrera de Di María. Allí disputó numerosos encuentros con la camiseta de la Albiceleste, incluyendo partidos de Eliminatorias y amistosos internacionales. Incluso llegó a portar la cinta de capitán y fue homenajeado en septiembre de 2024, cuando cerró oficialmente su etapa en la Albiceleste.

Ahora, el escenario será muy distinto: volver con el club de sus amores en un cruce decisivo y con un ambiente que promete ser extremadamente hostil para una de las máximas figuras del fútbol argentino.