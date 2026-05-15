El recuerdo poco feliz de Di María jugando en River con Rosario Central antes del nuevo cruce
El campeón del mundo volverá a jugar en el Monumental con la camiseta del Canalla después de casi dos décadas. Su única presentación allí con los colores rosarinos fue en 2006.
El duelo entre River y Rosario Central por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026 ya empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. Declaraciones cruzadas, clima caliente y el regreso de una figura de jerarquía internacional como Ángel Di María le agregaron todavía más tensión a un partido que promete tener todos los condimentos. Para el rosarino, además, será una noche especial por distintos motivos: volverá a pisar el Monumental defendiendo al Canalla después de casi veinte años.
La única vez que el exjugador de la Selección Argentina jugó en Núñez con la camiseta auriazul fue durante el Apertura 2006. En aquel entonces era apenas un juvenil de enorme proyección que empezaba a ganarse un lugar en Primera División. Tenía 18 años y era una de las grandes apuestas auriazules, que era dirigido por Néstor Gorosito. Del otro lado estaba un Millonario conducido por Daniel Passarella y repleto de figuras que atravesaban un gran presente futbolístico.
Ese campeonato quedó marcado por varios episodios históricos del fútbol argentino. El desempate entre Boca y Estudiantes que terminó consagrando al conjunto platense, el inolvidable 7-0 del Xeneize frente a San Lorenzo y también la goleada del Pincha ante Gimnasia en el clásico de La Plata aparecen entre los recuerdos más fuertes de aquella temporada. Dentro de ese contexto también quedó archivada la primera —y hasta ahora única— aparición de Di María en el Monumental vistiendo la camiseta de Central.
Rosario Central llegó a ese encuentro correspondiente a la fecha 12 con un plantel experimentado y nombres muy reconocidos. Gonzalo Belloso, actual presidente del club, Eduardo Coudet y Marco Ruben integraban un equipo competitivo que buscaba dar el golpe en Núñez. Sin embargo, el local atravesaba uno de sus mejores momentos y terminaría quedándose con el triunfo por 2-0.
El partido tuvo emociones desde temprano. A los diez minutos, el conjunto rosarino contó con una chance inmejorable para ponerse en ventaja mediante un penal ejecutado por Cristian “Kily” González. Sin embargo, Juan Pablo Carrizo se lució y evitó el gol. River no desaprovechó la oportunidad y más tarde Marcelo Gallardo abrió el marcador también desde los doce pasos. Ya en la segunda mitad, Radamel Falcao aumentó la diferencia luego de una asistencia de Gonzalo Higuaín.
Di María ingresó a los 74 minutos en reemplazo del Kily González. Con el partido ya cuesta arriba para Central, el joven atacante tuvo pocas oportunidades para desequilibrar. River controló el desarrollo sin demasiados sobresaltos y terminó cerrando una victoria importante ante un Monumental repleto. Aquella noche, el juvenil rosarino apenas pudo mostrar algunos destellos en medio de un contexto complicado.
A pesar de ese antecedente adverso, el Antonio V. Liberti ocupa un lugar importante en la carrera de Di María. Allí disputó numerosos encuentros con la camiseta de la Albiceleste, incluyendo partidos de Eliminatorias y amistosos internacionales. Incluso llegó a portar la cinta de capitán y fue homenajeado en septiembre de 2024, cuando cerró oficialmente su etapa en la Albiceleste.
Ahora, el escenario será muy distinto: volver con el club de sus amores en un cruce decisivo y con un ambiente que promete ser extremadamente hostil para una de las máximas figuras del fútbol argentino.
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