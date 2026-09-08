Vuelve el frío polar: qué día se esta semana llega un tormentón gélido que llevará la temperatura a 2 grados

El brusco descenso de temperatura está pronosticado para el sábado 12 de septiembre, cuando algunas lluvias provoquen el abrupto cambio que hará descender las térmicas casi a los 0 grados. En este sentido, Meteored detalló que el día más frío nuevamente será el domingo, con un piso de 2°C, mientras que la máxima apenas llegará a 10°C.