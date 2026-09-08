Vuelve el frío polar: qué día se esta semana llega un tormentón gélido que llevará la temperatura a 2 grados
No guarden los abrigos: el frío polar aún no nos abandonará, sino que todo pareciera indicar que tendrá "un último baile" este fin de semana en el AMBA.
Tras el frío polar que volvió a visitar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este fin de semana, la temperatura comenzó a elevarse de a poco, aunque este favorable escenario no durará mucho tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional y portales como Meteored anticipan el regreso del frío intenso a Buenos Aires.
En este sentido, el organismo nacional y los pronosticadores señalaron las claves a tener en cuenta para este nuevo cambio meteorológico.
Vuelve el frío polar: qué día se esta semana llega un tormentón gélido que llevará la temperatura a 2 grados
El brusco descenso de temperatura está pronosticado para el sábado 12 de septiembre, cuando algunas lluvias provoquen el abrupto cambio que hará descender las térmicas casi a los 0 grados. En este sentido, Meteored detalló que el día más frío nuevamente será el domingo, con un piso de 2°C, mientras que la máxima apenas llegará a 10°C.
El mapa del frío polar para este domingo en el AMBA
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