Una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia en Neuquén

Cerca de las 14:00, la División Brigada Rural, a cargo del subcomisario Ricardo Ovadilla, tomó conocimiento del hecho. Con vehículos 4x4 aptos para la nieve, la dotación partió hacia el Cerro Wayle. En el camino se toparon con la mujer, agotada, caminando todavía.

"La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar de cerca", explicó a La Mañana de Neuquén, el subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento.

Una familia de Buenos Aires quedó cinco horas atrapada en la nieve a 48 kilómetros de Chos Malal.

Los uniformados continuaron hasta el refugio, dieron con la camioneta y, tras retirar los bardones de nieve, lograron liberar la Renault Alaskan. La familia no requirió asistencia médica. Pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal, sana y salva.

La jornada climática ayudó: sol, poco viento y buena visibilidad, lo que evitó complicaciones de salud para la mujer pese a la larga caminata.

Ninguno de los cuatro necesitó atención médica y la familia pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal. Las condiciones meteorológicas de esa jornada, con sol, poco viento y buena visibilidad, facilitaron el operativo.