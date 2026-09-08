Una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia en Neuquén
Tiene 47 años y recorrió durante cinco horas la Ruta Provincial 37 sin señal telefónica hasta lograr el rescate de su pareja y sus dos hijos atrapados al pie del Cerro Wayle.
Momentos de desesperación vivió una familia de Buenos Aires que quedó varada camino al cerro Wayle del norte neuquino. Debido a los bardones de nieve, la camioneta Renault Alaskan en la que viajaban quedó atascada y no pudieron continuar el trayecto. La madre de la familia, integrada por dos nenes de 3 y 9 años, caminó unos 15 kilómetros hasta conseguir señal y poder pedir ayuda a la Policía.
El episodio ocurrió este lunes 7 de septiembre, entre las 11 y las 16 horas, y afectó a Sabrina Canepa, de 47 años; su pareja, Facundo Botner, de 43; y sus dos hijos, de nueve y tres años. La familia había partido desde Dique Luján, en el partido bonaerense de Tigre, para conocer el área del refugio de guardaparques.
El subcomisario Ricardo Ovadilla de la División Brigada Rural informó el pedido de rescate, luego de la madre de la familia había logrado comunicarse con la Policía de Río Negro después de caminar varios minutos. La fuerza derivó el alerta a Neuquén y desde allí anoticiaron al comando de Chos Malal.
La camioneta había quedado inmovilizada por la nieve acumulada que persistía en el sector tras los temporales de fines de agosto. Sin posibilidad de comunicarse ni de sacar el vehículo por sus propios medios, Canepa dejó a su pareja y a los niños dentro de la pick up y salió a pie por la Ruta Provincial 37.
La mujer avanzó entre dos y tres horas, guiándose por las huellas que la propia familia había dejado al ingresar a la zona. En ese recorrido consiguió establecer contacto con la Policía de Río Negro, que derivó el pedido a la Policía del Neuquén y luego a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal.
Cerca de las 14:00, la División Brigada Rural, a cargo del subcomisario Ricardo Ovadilla, tomó conocimiento del hecho. Con vehículos 4x4 aptos para la nieve, la dotación partió hacia el Cerro Wayle. En el camino se toparon con la mujer, agotada, caminando todavía.
"La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado. Allí nos comentó que andaban de turistas y que querían conocer el lugar de cerca", explicó a La Mañana de Neuquén, el subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento.
Los uniformados continuaron hasta el refugio, dieron con la camioneta y, tras retirar los bardones de nieve, lograron liberar la Renault Alaskan. La familia no requirió asistencia médica. Pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal, sana y salva.
La jornada climática ayudó: sol, poco viento y buena visibilidad, lo que evitó complicaciones de salud para la mujer pese a la larga caminata.
Ninguno de los cuatro necesitó atención médica y la familia pudo regresar por sus propios medios a Chos Malal. Las condiciones meteorológicas de esa jornada, con sol, poco viento y buena visibilidad, facilitaron el operativo.
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