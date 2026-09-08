Cómo llega San Pablo a la serie de Copa Sudamericana con Boca
El equipo de Dorival Júnior visita La Bombonera por los cuartos de final del torneo continental. Las fortalezas del Tricolor y la estadística desfavorable fuera del Morumbí.
Boca inicia una serie electrizante en los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a San Pablo, un choque de gigantes continentales que promete paralizar la jornada. El equipo paulista llega al cruce en La Bombonera precedido por una marcada irregularidad que contrasta entre su firmeza internacional y los altibajos en el plano local.
Boca, San Pablo y Jonathan Calleri en la Copa Sudamericana
El elenco que conduce Dorival Júnior, exentrenador de la Selección de Brasil, selló su clasificación invicto en la fase de grupos y eliminó sin atenuantes a Bolívar en octavos con un global de 4-2. Sin embargo, en el Brasileirao ocupa el décimo lugar y coqueteó con la zona baja, aunque recuperó aire tras sumar dos victorias consecutivas en la previa a este trascendental cruce.
Para la ilusión del pueblo xeneize, el talón de Aquiles de los brasileños reside en su rendimiento como visitante. El Tricolor acumula una preocupante racha de doce partidos sin ganar fuera de su estadio, hito que no consigue desde abril. Desde la asunción de su actual DT, jamás pudieron sumar de a tres lejos del Morumbí, un dato insoslayable de cara al primer chico en Buenos Aires.
El gran atractivo del encuentro estará en el regreso de Jonathan Calleri. El atacante de 32 años, líder y capitán del conjunto paulista con 92 goles en la institución, volverá a pisar el césped de Brandsen 805 a más de una década de su partida. Pese a haber arrastrado una dolencia en el tobillo, el delantero sumó minutos el fin de semana y será titular ante el club con el que dio el salto, donde volverá a cruzar caminos con Rodolfo Arruabarrena.
Junto al atacante argentino destacan nombres de jerarquía como Lucas Moura, Wendell, Enzo Díaz y el portugués Cédric Soares, conformando una plantilla de peso para la categoría. El historial general favorece levemente a La Ribera con cinco victorias en doce enfrentamientos, por lo que el primer capítulo en La Bombonera resultará determinante para encarrilar la clasificación a semifinales.
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