Cómo llega San Pablo a la serie de Copa Sudamericana con Boca

El gran atractivo del encuentro estará en el regreso de Jonathan Calleri. El atacante de 32 años, líder y capitán del conjunto paulista con 92 goles en la institución, volverá a pisar el césped de Brandsen 805 a más de una década de su partida. Pese a haber arrastrado una dolencia en el tobillo, el delantero sumó minutos el fin de semana y será titular ante el club con el que dio el salto, donde volverá a cruzar caminos con Rodolfo Arruabarrena.