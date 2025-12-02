Cuándo se juega Gimnasia vs. Estudiantes en semifinales por el Torneo Clausura 2025

liga profesional.jpg

Más allá del cambio de fecha, el ambiente previo sigue siendo el mismo: un clásico que paraliza a la ciudad y que definirá a uno de los finalistas del torneo. La LPF también recordó que, tal como fue establecido en enero, la final del Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en horario nocturno.

En su momento, el organismo había vuelto a remarcar que ambas semifinales serían el 7 de diciembre, pero el contexto particular de La Plata hizo inevitable la modificación. Con el nuevo cronograma confirmado, los hinchas de Gimnasia y Estudiantes ya ajustan su agenda para un lunes que promete ser vibrante, en una ciudad que volverá a paralizarse para vivir una edición más del clásico que marca su identidad futbolera.