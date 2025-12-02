Cuándo se juega Gimnasia vs. Estudiantes en semifinales por el Torneo Clausura 2025
Los organismos de seguridad pidieron modificar el día del partido para evitar incidentes en una ciudad que tendrá múltiples eventos masivos durante el fin de semana.
La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó un cambio clave en la programación de las semifinales del Torneo Clausura 2025: el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, inicialmente previsto para el domingo 7 de diciembre, pasará finalmente al lunes 8 a las 17.00.
La decisión, que ya había sido anticipada, surgió a pedido de los organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que advirtieron la imposibilidad de garantizar un operativo adecuado debido a la acumulación de eventos masivos que coincidirían en la capital provincial. El ajuste generó una fuerte reconfiguración del cronograma, pero permitió asegurar las condiciones necesarias para disputar un partido que año tras año se vive con una intensidad especial.
La Plata será escenario este fin de semana de dos recitales de gran concurrencia y una competencia de Turismo Carretera, lo que representa un movimiento excepcional de público y recursos. Frente a ese panorama, Aprevide solicitó que el clásico fuera reprogramado para evitar superposiciones que dificultaran el operativo policial.
La LPF analizó el pedido y resolvió trasladar el encuentro al lunes, priorizando la seguridad y la disponibilidad logística. Según explicaron desde la organización, la medida busca no sólo evitar riesgos, sino también garantizar que el partido se juegue con el nivel de atención y despliegue que un cruce de esta magnitud demanda.
Si bien el duelo entre Boca y Racing -la otra semifinal- se mantiene para el domingo 7 a las 19.00, esa confirmación opera más como un dato complementario dentro de una agenda en la que todas las miradas están puestas en el enfrentamiento más caliente del fútbol platense. La rivalidad entre el Lobo y el Pincha, que excede lo deportivo, vuelve a ubicarse en el centro de la escena en una instancia decisiva y la postergación de un día no hizo más que reforzar la expectativa de cara al choque.
Más allá del cambio de fecha, el ambiente previo sigue siendo el mismo: un clásico que paraliza a la ciudad y que definirá a uno de los finalistas del torneo. La LPF también recordó que, tal como fue establecido en enero, la final del Clausura se jugará el sábado 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en horario nocturno.
En su momento, el organismo había vuelto a remarcar que ambas semifinales serían el 7 de diciembre, pero el contexto particular de La Plata hizo inevitable la modificación. Con el nuevo cronograma confirmado, los hinchas de Gimnasia y Estudiantes ya ajustan su agenda para un lunes que promete ser vibrante, en una ciudad que volverá a paralizarse para vivir una edición más del clásico que marca su identidad futbolera.
