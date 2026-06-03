Lionel Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

Con este reconocimiento, el crack argentino sucede a la tenista estadounidense Serena Williams y se mete en la prestigiosa lista de atletas históricos premiados en España.

"Traeme la cuarta Messi": la polémica canción de Chapu Martínez para el Mundial 2026

Con la cuenta regresiva en marcha para el comienzo del Mundial 2026, las redes sociales comenzaron a llenarse de contenidos vinculados a la Selección Argentina y uno de los protagonistas de las últimas horas fue nuevamente Chapu Martínez.

El influencer publicó un video en su cuenta oficial en el que planteó que todavía no había aparecido una canción que lograra convertirse en el gran himno de aliento para la copa del mundo de Estados Unidos, México y Canadá. En ese contexto, decidió lanzar su propia versión en tono de broma y para intentar sacarle una sonrisa a la gente por la calle. El tema utiliza la melodía de "Puñaladas", una canción de la banda chilena Amigos Artistas que se popularizó masivamente en TikTok y otras plataformas durante los últimos meses.

Cómo es la canción "Traeme la cuarta Messi" del Chapu Martínez

En el video, que rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, Chapu Martínez interpreta distintas estrofas dedicadas al seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. "Se acerca Estados Unidos y ya siento esa energía, son las ganas de alentarte por el resto de mi vida, qué lindo, qué lindo", canta durante una de las primeras partes de la grabación. Más adelante continúa: "Siento algo por las noches y al despertarme todos los días, cómo hago para decirte Scaloneta que vos sos mi vida, qué lindo, qué lindo". La publicación fue realizada en tono humorístico y con el estilo característico que hizo conocido al influencer en las redes sociales.

Embed "Chapu" Martínez lanzó su canción para el Mundial: "Traeme la cuarta Messi". https://t.co/yHcotIUk5m pic.twitter.com/NJcjHcbJwk — MDZ Online (@mdzol) June 2, 2026

Del "Traeme la copa Messi" al "Traeme la cuarta Messi"

El momento más comentado del video llega en el cierre, cuando Chapu recupera la frase que lo llevó a la viralización durante la previa del Mundial de Rusia 2018. En aquella ocasión, el influencer popularizó el ya célebre "Traeme la copa Messi", una expresión que quedó grabada. Ahora, con la Albiceleste buscando defender el título y alcanzar una nueva consagración mundial, adaptó el mensaje y lanzó un nuevo pedido: "Traeme la cuarta Messi".