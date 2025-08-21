Los 11 de Marcelo Gallardo para recibir a Libertad en busca de los cuartos de final
El entrenador de River volverá a poner en cancha a su once favorito, en búsqueda de meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.
River se prepara para una noche decisiva en el Monumental: el equipo de Marcelo Gallardo recibirá a Libertad de Paraguay en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del continente.
El Muñeco pondrá en cancha su once favorito y de esta manera volverá a apostar por el 4-3-3, esquema que le dio más resultados en los últimos encuentros. Tras la rotación en el triunfo ante Godoy Cruz, Franco Armani regresará al arco en lugar de Jeremías Ledesma. Los laterales serán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, mientras que en la zaga central Paulo Díaz estaría acompañado por Lucas Martínez Quarta, en lugar de Sebastián Boselli.
En el mediocampo regresa el capitán Enzo Pérez, y todo indica que Giuliano Galoppo, figura con dos goles frente al equipo mendocino, se ganará un lugar como titular. La tercera pieza sería Matías Galarza Fonda, aunque resta definir si el entrenador apuesta por Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero como enganche, con una leve ventaja para el colombiano, que sumaría su segunda titularidad consecutiva desde su regreso al club.
En la delantera, Sebastián Driussi y Facundo Colidio son inamovibles, mientras que el tercer atacante dependerá de cómo se acomode el esquema con el enlace ofensivo. River llega con la ventaja de haber empatado 0-0 en la ida disputada en Asunción y buscará cerrar la serie en casa, con un Monumental repleto y la ilusión de seguir avanzando en la Copa.
La probable formación de River vs. Libertad, por Copa Libertadores
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Los datos de River vs. Libertad, por Copa Libertadores
- Hora: 21.30.
- TV: Fox Sports, Telefe, Disney+ Premium.
- Árbitro: Andrés Matonte.
- Estadio: Más Monumental.
