Los 11 de Marcelo Gallardo para recibir a Libertad en busca de los cuartos de final

El Muñeco pondrá en cancha su once favorito y de esta manera volverá a apostar por el 4-3-3, esquema que le dio más resultados en los últimos encuentros. Tras la rotación en el triunfo ante Godoy Cruz, Franco Armani regresará al arco en lugar de Jeremías Ledesma. Los laterales serán Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, mientras que en la zaga central Paulo Díaz estaría acompañado por Lucas Martínez Quarta, en lugar de Sebastián Boselli.