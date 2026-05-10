Gimnasia venció 1-0 a Vélez en Liniers y se metió en cuartos de final del Torneo Apertura

En la vereda de enfrente, Gimnasia atraviesa un presente inmejorable bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el conjunto platense encadenó, con la de este domingo, siete victorias consecutivas entre el campeonato local y la Copa Argentina, donde eliminó con autoridad a Camioneros y Acassuso, y ahora se ilusiona con dar el golpe ante River.

Formaciones de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026

Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Datos de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura