Gimnasia venció 1-0 a Vélez en Liniers y se metió en cuartos de final del Torneo Apertura
El "Lobo" se impuso con el tanto de penal del "Chelo" Torres y enfrentará a River en el Monumental en busca de las semifinales.
En el marco de los playoffs del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, Gimnasia y Esgrima La Plata venció 1-0 este domingo por la noche en Liniers a Vélez, en el último partido de octavos de final y por un lugar en la próxima instancia.
En el Estadio José Amalfitani, y con Nacho Fernández como gran figura del encuentro, el "Lobo" lo ganó desde los 12 minutos del primer tiempo con el tanto del "Chelo" Torres de penal.
Vélez llegaba a este cruce tras haber protagonizado un gran desempeño en la Zona A, donde mantuvo el liderazgo hasta la fecha 14. Sin embargo, una racha de tres empates consecutivos —frente a San Lorenzo, Unión y Newell’s— le costó la punta y lo relegó al tercer puesto por detrás de Estudiantes y Boca.
En la vereda de enfrente, Gimnasia atraviesa un presente inmejorable bajo la conducción interina de Ariel Pereyra. Desde la salida de Fernando Zaniratto, el conjunto platense encadenó, con la de este domingo, siete victorias consecutivas entre el campeonato local y la Copa Argentina, donde eliminó con autoridad a Camioneros y Acassuso, y ahora se ilusiona con dar el golpe ante River.
Formaciones de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura 2026
Vélez: Álavaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán o Aaron Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza o Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada; Matías Pellegrini, Diego Valdés o Lucas Robertone, Manuel Lanzini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Augusto Max, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Marcelo Torres y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.
Datos de Vélez vs. Gimnasia, por el Torneo Apertura
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Germán Delfino
- Estadio: José Amalfitani
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