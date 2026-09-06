Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1: día, hora y cronograma del GP de España
El piloto argentino de Alpine afrontará la decimocuarta fecha del campeonato mundial en el inédito circuito urbano de Madrid. Todos los detalles de la agenda de Monza a España.
La Fórmula 1 no da tregua y, tras el intenso fin de semana vivido en Italia, la máxima categoría del automovilismo mundial ya enfoca sus reflectores en el próximo desafío. Franco Colapinto, al volante de su Alpine, volverá a salir a la pista de inmediato para disputar el Gran Premio de España, una cita que tendrá un sabor muy especial por el estreno de un nuevo escenario en la categoría.
El evento corresponderá a la decimocuarta fecha de la temporada 2026 y significará un hito para la organización, ya que Madrid recibirá por primera vez a la F1 en el inédito circuito Madring, un trazado de 5,4 kilómetros de extensión. Para el joven corredor de Pilar, la presentación representará una oportunidad inestimable para buscar revancha y continuar sumando valiosos puntos en la tabla en un circuito desconocido para toda la grilla.
La actividad oficial sobre el asfalto madrileño arrancará el viernes 11 de septiembre con las dos primeras tandas de entrenamientos libres. El sábado 12 se llevará a cabo el último ensayo y la crucial clasificación que definirá las posiciones de largada. El plato fuerte del fin de semana llegará el domingo 13 de septiembre con la gran carrera del Gran Premio de España.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1: día, hora y cronograma del GP de España
Viernes 11 de septiembre
-
Práctica Libre 1: 8.30
Práctica Libre 2: 12.00
Sábado 12 de septiembre
-
Práctica Libre 3: 7.30
Clasificación: 11.00
Domingo 13 de septiembre
-
Gran Premio de España: 10.00
Los horarios adaptados al país surgen de la diferencia de cinco horas respecto al cronograma oficial de la capital española. Con la transmisión en vivo lista para seguir de cerca cada detalle de la jornada, Colapinto buscará meterse de nuevo en la pelea por los puestos de privilegio y afirmarse en la máxima categoría.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario