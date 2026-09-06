Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1: día, hora y cronograma del GP de España

La Fórmula 1 no da tregua y, tras el intenso fin de semana vivido en Italia, la máxima categoría del automovilismo mundial ya enfoca sus reflectores en el próximo desafío. Franco Colapinto, al volante de su Alpine, volverá a salir a la pista de inmediato para disputar el Gran Premio de España, una cita que tendrá un sabor muy especial por el estreno de un nuevo escenario en la categoría.