"Mi papá se fundió": Paula Chaves contó su durísimo momento

Esa falta de conectividad la llevaba a buscar alternativas para mantenerse en contacto. Al profundizar sobre la dinámica diaria en la casa de su familiar, la modelo agregó: “Yo en mi casa no tenía teléfono, entonces me iba al locutorio en frente a la casa de mi abuela”.

Las visitas a ese hogar se convirtieron en un recuerdo muy nítido de su adolescencia, vinculado a momentos sencillos pero significativos: “Me iba a lo de mi abuela a comer gelatina con manzana y edulcorante, que hacía a la noche. Mi abuela abría la ventana y viéndolo ahora, digo, tengo como muy fresco todos esos recuerdos”.

Con el paso de los años, la presentadora logró resignificar el dolor de ese período, entendiendo que aquellas adversidades formaron su carácter actual: “Y fue lo me pasó, porque de verdad creo que me forjaron a mí como persona de valorar las cosas”.

El impacto del desplome económico dejó huellas profundas en la memoria de la modelo. Mientras su padre permanecía en Buenos Aires para intentar resolver la situación laboral, ella se instaló en Lobos junto a su madre y sus hermanos, enfrentando privaciones severas e inconvenientes habitacionales en una propiedad que se anegaba los días de lluvia.

Al rememorar las escenas más duras de la quiebra y la escasez de recursos, Chaves detalló:b“Yo lo vi a mi papá como lo hipotecaron la casa, vi cómo se fundió, vi cómo vivíamos con 20 pesos por día”.

En la misma línea, recordó las dificultades que atravesaban cada vez que el agua ingresaba a la vivvivienda: “Salíamos corriendo a levantar los muebles porque entraba el agua hasta el living”.

Toda esa vivencia influye de manera directa en la educación de sus hijos y en la administración de sus bienes.

Al abordar la enseñanza que intenta transmitirles respecto al esfuerzo y al valor de las cosas, la artista sostuvo: "Mis hijos hoy por hoy podrían tener lo que sea y yo trato de que ellos puedan valorar cada cosa que tienen, que cada cosa se gana con trabajo”.

Esa mirada reflexiva también se traslada al proceso de edificación de su propia vivienda, donde aprovecha para concientizar a su familia sobre las prioridades: "Nuestro gasto está puesto acá, tenemos que pensar en nuestra casita, que es nuestro techo para el día de mañana”

Para finalizar, la modelo reconoció que la inestabilidad inherente a la profesión artística reactiva periódicamente la incertidumbre que experimentó durante su adolescencia, concluyendo: “Todo el tiempo es esto, terminás un proyecto y nuestro laburo, que es así, medio inestable, y decís: ‘¿Y ahora si me pasa eso también?’”