El enojo de Franco Colapinto por radio tras su despiste en Monza: "La conch.."
El piloto argentino venía peleando en el lote de vanguardia en Monza cuando cometió un error, cayó al decimoquinto lugar y expresó toda su bronca con el equipo Alpine.
El Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 entregó momentos de altísima tensión en el circuito de Monza, con Franco Colapinto como uno de sus principales animadores. El joven talento argentino, que venía realizando un trabajo brillante tras largar desde el séptimo casillero, sufrió un costoso despiste que empañó su gran largada y desató su evidente frustración al volante del Alpine.
La maniobra accidentada se produjo en el relanzamiento de la competencia, justo después de la bandera roja provocada por el violento choque de Charles Leclerc. En la reanudación, Colapinto mostró toda su agresividad para superar a Max Verstappen y ponerse transitoriamente en el tercer lugar. Sin embargo, al intentar estirar el frenaje para defender la posición, se fue ancho a la leca en la zona de Lesmo. Ese paso en falso le provocó perder el control del monoplaza por unos segundos y caer de forma drástica hasta el decimoquinto puesto.
El enojo de Franco Colapinto por radio tras su despiste en Monza
Inmediatamente después de reincorporarse al asfalto, la bronca del piloto bonaerense quedó registrada en los micrófonos de la transmisión oficial. Colapinto descargó toda su impotencia a través de la radio en un tenso diálogo con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. El enojo del albiceleste reflejó la amargura de haber dejado pasar una oportunidad de oro cuando marchaba dentro de los cuatro mejores de la carrera y con ritmo firme para pelear por un podio histórico.
Pese al trago amargo y los daños menores en la carrocería, el argentino logró mantener la cabeza fría para encarar una remontada memorable en los giros posteriores sobre el trazado italiano. Su reacción en el habitáculo expuso la autoexigencia y el temperamento de un corredor que no se conforma con participar y busca exprimir al máximo el rendimiento de su vehículo en cada fecha del calendario mundial.
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