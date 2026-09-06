El enojo de Franco Colapinto por radio tras su despiste en Monza: "La conch.."

La maniobra accidentada se produjo en el relanzamiento de la competencia, justo después de la bandera roja provocada por el violento choque de Charles Leclerc. En la reanudación, Colapinto mostró toda su agresividad para superar a Max Verstappen y ponerse transitoriamente en el tercer lugar. Sin embargo, al intentar estirar el frenaje para defender la posición, se fue ancho a la leca en la zona de Lesmo. Ese paso en falso le provocó perder el control del monoplaza por unos segundos y caer de forma drástica hasta el decimoquinto puesto.