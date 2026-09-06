Durísimo despiste de Franco Colapinto en Monza: pasó de estar 3° a 15°
Tras la bandera roja provocada por el despiste de Charles Leclerc, el argentino intentó avanzar desde la cuarta posición pero sufrió una maniobra desafortunada que lo relegó en el clasificador del GP de Italia.
El Gran Premio de Italia sumó un nuevo capítulo de drama y giros inesperados en las primeras vueltas de la competencia sobre el célebre circuito de Monza. Luego de una fructífera largada y la posterior neutralización de la carrera por el fuerte impacto de Charles Leclerc, Franco Colapinto protagonizó un duro percance durante el relanzamiento que arruinó sus posibilidades de pelear en el pelotón de vanguardia.
Durísimo despiste de Franco Colapinto en Monza: pasó de estar 3° a 15°
La carrera se había pausado con bandera roja tras el abandono del piloto monegasco de Ferrari, una contingencia que el corredor argentino supo capitalizar con maestría en los metros iniciales para saltar desde el séptimo casillero de largada hasta una expectante cuarta colocación. Sin embargo, al momento del reinicio de la competencia, la vorágine en pista jugó en contra de las aspiraciones del representante albiceleste.
En el intento de estirar el frenaje para ganar posiciones y colocarse en zona de podio, Colapinto se pasó de largo en una de las variantes del trazado italiano. El monoplaza de Alpine transitó excesivamente ancho por fuera de los límites de pista, viéndose obligado a recorrer varios metros sobre la vía de escape para reincorporarse de forma segura, una acción que le hizo perder valiosos segundos y el ritmo competitivo.
Como consecuencia directa del error en la maniobra, el piloto de Pilar perdió un total de once ubicaciones en una sola vuelta y cayó hasta el decimoquinto puesto del clasificador general. A partir de este paso en falso, el joven deportista nacional deberá remar desde el fondo de la grilla, replantear la estrategia de carrera con su equipo en el pitlane y buscar una remontada épica para volver a meterse en los puestos de puntos en el Autódromo Nacional.
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