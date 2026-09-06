Durísimo despiste de Franco Colapinto en Monza: pasó de estar 3° a 15°

Como consecuencia directa del error en la maniobra, el piloto de Pilar perdió un total de once ubicaciones en una sola vuelta y cayó hasta el decimoquinto puesto del clasificador general. A partir de este paso en falso, el joven deportista nacional deberá remar desde el fondo de la grilla, replantear la estrategia de carrera con su equipo en el pitlane y buscar una remontada épica para volver a meterse en los puestos de puntos en el Autódromo Nacional.