El llanto de Franco Colapinto tras el GP de Italia: "Desaproveché una oportunidad"

El joven talento albiceleste concretó una faena épica en el Autódromo Nacional tras recuperarse de un desafortunado despiste en el inicio de la competencia. Sin embargo, la amargura por lo que pudo haber sido terminó opacando la satisfacción del resultado final. Cuando se encontraba en la tercera posición tras la reanudación de la carrera por bandera roja, el bonaerense se fue ancho en la zona de Lesmo y cayó hasta el decimoquinto puesto, obligándolo a remar desde el fondo de la grilla durante el resto de la jornada.