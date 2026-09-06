El llanto de Franco Colapinto tras el GP de Italia: "Desaproveché una oportunidad"
El piloto argentino sumó dos puntos con Alpine tras finalizar noveno en Monza, pero rompió en lágrimas al recordar el error que lo privó de luchar por un podio histórico.
La adrenalina del Gran Premio de Italia dio paso a un momento de pura emoción y dramatismo en la zona de boxes de Monza. Pese a haber completado una actuación brillante al remontar hasta la novena colocación y sumar dos unidades fundamentales para Alpine, Franco Colapinto no pudo contener la frustración y protagonizó un desgarrador momento frente a las cámaras de la transmisión oficial.
El joven talento albiceleste concretó una faena épica en el Autódromo Nacional tras recuperarse de un desafortunado despiste en el inicio de la competencia. Sin embargo, la amargura por lo que pudo haber sido terminó opacando la satisfacción del resultado final. Cuando se encontraba en la tercera posición tras la reanudación de la carrera por bandera roja, el bonaerense se fue ancho en la zona de Lesmo y cayó hasta el decimoquinto puesto, obligándolo a remar desde el fondo de la grilla durante el resto de la jornada.
El llanto de Franco Colapinto tras el GP de Italia: "Desaproveché una oportunidad"
Al momento de brindar sus impresiones tras bajarse del monoplaza, la autoexigencia del corredor de Pilar quedó al descubierto de la forma más cruda. “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, hay que aprender de esto y seguir”, llegó a declarar visiblemente afectado. En ese instante, Colapinto se quebró en llanto por completo y no logró continuar con la entrevista, dejando al descubierto la bronca interna por haber dejado escapar una chance concreta de pelear por los primeros lugares.
Pese a las lágrimas y el dolor del piloto argentino, el balance interno en el garaje francés fue altamente positivo. La estructura logró meter a sus dos autos en la zona de puntos gracias al séptimo lugar de Pierre Gasly y al noveno puesto del albiceleste. El temperamento y la ambición demostrada por Colapinto marcan el nivel de compromiso de un deportista que no se conforma con sumar y que ya piensa en la revancha para la próxima cita del calendario de la Fórmula 1.
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