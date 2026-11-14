Cuándo y dónde se juega Boca vs. Platense por la final de la Copa Argentina
El "Xeneize" y el "Calamar" jugarán la final de la Copa Argentina. Qué se sabe hasta ahora sobre el calendario y la sede.
Tras imponerse 3-0 ante Banfield en Mendoza, Boca selló su clasificación a la gran final de la Copa Argentina, donde se medirá frente a Platense. Con los dos protagonistas definidos, la atención de los hinchas ya está puesta en el calendario y el escenario del partido decisivo por el trofeo.
En el estadio Malvinas Argentinas el "Xeneize se impuso con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano para avanzar al partido decisivo, donde ya esperaba el "Calamar".
Por el momento, el único dato confirmado oficialmente por la organización es que el encuentro por el título se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre.
Qué pasa con la sede y el horario de la final de la Copa Argentina
Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no informaron ni el horario del partido ni el estadio que albergará la definición, ya que aguardaban a que se resolviera la llave entre el Xeneize y el Taladro para terminar de definir la logística del operativo.
Si bien no hay confirmación oficial por parte de las autoridades del certamen, las principales alternativas que pican en punta para recibir el cruce entre Boca y Platense son Córdoba (en el estadio Mario Alberto Kempes) o Mendoza (en el Malvinas Argentinas), dos plazas habituales para las instancias decisivas del torneo federal.
Se espera que en los próximos días se oficialicen tanto la provincia elegida como la venta de entradas para ambas parcialidades.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario