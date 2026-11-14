El golazo de Sebastián Villa para el 2-0 de Boca ante Banfield por la Copa Argentina
El colombiano sacó un latigazo desde ingresando al área grande para empezar a liquidar la historia en Mendoza.
Boca amplió la ventaja frente a Banfield en el segundo tiempo y se impone 2-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Tras la apertura del marcador en el cierre de la etapa inicial, apareció Sebastián Villa con una gran definición para estirar la diferencia y acercar al "Xeneize" al partido definitorio ante Platense.
La conquista llegó por la vía del contragolpe: el delantero colombiano arrancó lanzado en velocidad como win izquierdo, pisó el área grande con pelota dominada, enganchó hacia adentro para perfilarse y sacó un potente remate cruzado que se clavó contra el palo más lejano del arco defendido por el Taladro.
Con el de Sebastián Villa, Boca sacó dos goles de ventaja en Mendoza
Con el tanto de Santiago Ascacibar sobre el cierre del primer tiempo tras una asistencia de emboquillada de Leandro Paredes, sumado a este golazo de Sebastián Villa en el complemento, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena toma una diferencia clave en la semifinal del certamen federal.
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