El golazo de Sebastián Villa para el 2-0 de Boca ante Banfield por la Copa Argentina

Boca amplió la ventaja frente a Banfield en el segundo tiempo y se impone 2-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina. Tras la apertura del marcador en el cierre de la etapa inicial, apareció Sebastián Villa con una gran definición para estirar la diferencia y acercar al "Xeneize" al partido definitorio ante Platense.