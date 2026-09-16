Cuánto cuesta viajar a ver a Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Brasil

Cuánto cuestan los paquetes para ver a Franco Colapinto

El esperado evento deportivo se disputará del 6 al 8 de noviembre en el circuito de Interlagos. Según reportaron desde el sector turístico, las consultas para viajar hacia la ciudad paulista crecieron fuertemente y se multiplicaron por siete en comparación con las semanas anteriores, transformando a la carrera en un enorme motor para la industria.