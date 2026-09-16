Hazaña argentina en los Juegos Suramericanos: Mara Kucharski venció a la campeona olímpica y ganó el oro

La atleta nacida en Olivos disputó una definición mano a mano de altísimo nivel frente a la chilena Francisca Crovetto, quien venía de coronarse como campeona olímpica en París 2024. Sin dejarse intimidar por los antecedentes ni por los pergaminos de su rival trasandina, la representante argentina mantuvo una templanza admirable de principio a fin para sostener la ventaja en la planilla.