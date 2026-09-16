Hazaña argentina en los Juegos Suramericanos: Mara Kucharski venció a la campeona olímpica y ganó el oro
La joven tiradora nacida en Olivos sorprendió en la prueba de Skeet femenino, superó a la chilena Francisca Crovetto y le dio una medalla dorada al país.
El deporte argentino sumó un capítulo de colección en los Juegos Suramericanos. En una jornada que quedará marcada en la historia del tiro nacional, la joven Mara Kucharski dio el gran batacazo del torneo en la disciplina de Skeet femenino al consagrarse con la medalla de oro, tras derrotar a la máxima favorita de la competencia.
La atleta nacida en Olivos disputó una definición mano a mano de altísimo nivel frente a la chilena Francisca Crovetto, quien venía de coronarse como campeona olímpica en París 2024. Sin dejarse intimidar por los antecedentes ni por los pergaminos de su rival trasandina, la representante argentina mantuvo una templanza admirable de principio a fin para sostener la ventaja en la planilla.
Mara Kucharski, la medalla de oro y los Juegos Suramericanos
El momento cumbre de la prueba se resolvió en los platos finales. Con una notable precisión técnica y una firmeza mental determinante, Kucharski firmó un total de 26 aciertos para adueñarse del primer lugar del podio continental y desatar el festejo de toda la delegación albiceleste presente en el recinto.
Tras la coronación, la tiradora argentina expresó su emoción por el logro alcanzado y detalló el camino que la llevó a lo más alto. "No lo puedo creer, es un sueño. Quería buscar una medalla, siempre fue una meta pero nunca pensé que iba a ganar la de oro", confesó en diálogo con la transmisión oficial.
En esa misma línea, la deportista remarcó la importancia del aspecto mental tras sus experiencias previas en torneos internacionales. Según explicó, luego de un paso con altibajos por los Juegos Panamericanos Junior por no haber podido manejar los nervios, encaró esta cita continental como una revancha personal. El intenso trabajo psicológico realizado en los últimos meses resultó la clave para transformar la presión en concentración máxima a la hora de disparar.
El triunfo cobra una dimensión enorme no solo por la juventud de Kucharski, sino por la jerarquía de la oponente a la que logró destronar. Vencer a una vigente dueña del oro olímpico confirma su enorme proyección internacional y le otorga un impulso invalorable al tiro deportivo argentino de cara a los próximos desafíos del ciclo olímpico.
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