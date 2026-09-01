Giuliano Galoppo deja River y ya viaja a Estados Unidos para sumarse a Atlanta United

Galoppo volverá a compartir equipo con Paulo Díaz

Una particularidad del nuevo destino del mediocampista es que volverá a encontrarse con Paulo Díaz, quien también atravesó una situación de marginación en la Banda Roja por decisión dirigencial. El defensor chileno, sin embargo, tuvo un desenlace diferente. A diferencia de Galoppo, se reincorporó al plantel durante la pretemporada y continuó formando parte del equipo.

Ahora ambos futbolistas volverán a coincidir, aunque esta vez en Estados Unidos y defendiendo la camiseta de Atlanta United. Para Galoppo, la presencia de un excompañero puede facilitar la adaptación a su nuevo entorno y al fútbol de la MLS. Su llegada se produce en un momento en el que buscan reforzar el plantel, mientras que el mediocampista necesita recuperar el protagonismo que tuvo en otros momentos de su carrera.

Los números de Galoppo en River

La última aparición oficial se produjo el 20 de mayo, cuando el equipo dirigido por el conjunto millonario empató 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Desde su llegada, el mediocampista acumuló 48 partidos, en los que consiguió marcar ocho goles y entregar una asistencia.

Además, tuvo un papel destacado en el segundo semestre de 2025 desde el punto de vista goleador. Con seis tantos, terminó siendo el máximo anotador del equipo durante una etapa que estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió lugar en la consideración y finalmente quedó apartado del grupo principal. La situación derivó en la búsqueda de una salida para continuar su carrera lejos de Núñez.