Giuliano Galoppo deja River y ya viaja a Estados Unidos para sumarse a Atlanta United
El mediocampista argentino continuará su carrera en la MLS luego de acordar un préstamo por diez meses. Era uno de los últimos que quedaba en el predio Cantilo.
Giuliano Galoppo ya dejó atrás su etapa inmediata en River y emprendió viaje hacia Estados Unidos, donde continuará su carrera en Atlanta United. El mediocampista acordó su incorporación al conjunto de la MLS mediante un préstamo y en las próximas horas se espera que se sume oficialmente a su nuevo equipo.
La salida se produce después de un período complicado para el futbolista en el Millonario. El volante se encontraba entre los jugadores marginados de los entrenamientos del plantel profesional por una decisión institucional y, ante la falta de espacio dentro del equipo, aceptó la propuesta proveniente del fútbol estadounidense.
El acuerdo contempla una cesión por los próximos diez meses, con vigencia hasta mediados de 2027. De esta manera, el volante tendrá la posibilidad de relanzar su carrera en una competencia diferente y buscar continuidad después de varios meses con poca participación en Núñez.
¿Cómo es el préstamo de Galoppo a Atlanta United?
El acuerdo alcanzado entre River, San Pablo y Atlanta United establece que Galoppo permanecerá a préstamo hasta el 31 de julio de 2027. La operación también incluye una condición económica importante: el conjunto estadounidense tendrá una obligación de compra de seis millones de dólares si el futbolista cumple determinados objetivos durante su estadía en la MLS.
El pase del mediocampista pertenece en partes iguales a River y San Pablo, por lo que una eventual ejecución de la obligación de compra tendrá impacto en ambas instituciones.
Galoppo volverá a compartir equipo con Paulo Díaz
Una particularidad del nuevo destino del mediocampista es que volverá a encontrarse con Paulo Díaz, quien también atravesó una situación de marginación en la Banda Roja por decisión dirigencial. El defensor chileno, sin embargo, tuvo un desenlace diferente. A diferencia de Galoppo, se reincorporó al plantel durante la pretemporada y continuó formando parte del equipo.
Ahora ambos futbolistas volverán a coincidir, aunque esta vez en Estados Unidos y defendiendo la camiseta de Atlanta United. Para Galoppo, la presencia de un excompañero puede facilitar la adaptación a su nuevo entorno y al fútbol de la MLS. Su llegada se produce en un momento en el que buscan reforzar el plantel, mientras que el mediocampista necesita recuperar el protagonismo que tuvo en otros momentos de su carrera.
Los números de Galoppo en River
La última aparición oficial se produjo el 20 de mayo, cuando el equipo dirigido por el conjunto millonario empató 1-1 frente a Red Bull Bragantino por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Desde su llegada, el mediocampista acumuló 48 partidos, en los que consiguió marcar ocho goles y entregar una asistencia.
Además, tuvo un papel destacado en el segundo semestre de 2025 desde el punto de vista goleador. Con seis tantos, terminó siendo el máximo anotador del equipo durante una etapa que estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió lugar en la consideración y finalmente quedó apartado del grupo principal. La situación derivó en la búsqueda de una salida para continuar su carrera lejos de Núñez.
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