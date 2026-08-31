La sutil chicana de River a Boca en su emotivo homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección

Cabe recordar que el 16 de noviembre de 2023, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección sufrió una dura caída por 2-0 ante Uruguay en el estadio "xeneize", perdiendo el invicto del rosarino jugando como local en ese recinto.

De este modo, al remarcar la condición de imbatibilidad en su casa, la institución riverplatense aprovechó la despedida del ícono absoluto del fútbol nacional para dejar una sutil pero filosa postal en medio de la eterna rivalidad porteña.