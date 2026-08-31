La sutil chicana de River a Boca en su emotivo homenaje a Lionel Messi tras su retiro de la Selección
El posteo oficial del "Millonario" destacó su récord inmaculado en el estadio Monumental, un detalle estadístico que no puede ostentar su clásico rival.
La conmoción generada por el sorpresivo anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina movilizó a todo el arco futbolístico, y en medio de una serie de homenajes y mensajes de aliento, River no dejó pasar la oportunidad para chicanear a Boca con un dato concreto.
Instituciones de diversas categorías volcaron en las redes sociales sus mensajes de agradecimiento para el astro rosarino. Sin embargo, la publicación realizada por River acaparó todas las miradas y desató el debate en el mundo del fútbol debido a un mensaje entre líneas cargado de ironía.
A través de sus canales oficiales, el club de Núñez compartió un video con las mejores jugadas y goles del 10 en su estadio, acompañado por un texto sumamente medido. "Una historia en el Monumental: 28 partidos, 19 goles, 22 victorias y 6 empates. Gracias por tu magia en casa, Leo", escribió.
El peso de la palabra "invicta" para Lionel Messi y la sombra de la Bombonera
El foco de la controversia y de la lectura táctica del mensaje recae en el uso de la palabra invicta, destacada tipográficamente en negrita dentro del comunicado. Para los hinchas y analistas del deporte, la elección no obedece al azar, sino que funciona como una evidente indirecta hacia Boca y su estadio.
Mientras que el césped de Núñez se mantuvo como un bastión inexpugnable para la "Albiceleste" con Messi en cancha, la Bombonera no puede ostentar el mismo privilegio en el historial reciente del capitán.
Cabe recordar que el 16 de noviembre de 2023, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección sufrió una dura caída por 2-0 ante Uruguay en el estadio "xeneize", perdiendo el invicto del rosarino jugando como local en ese recinto.
De este modo, al remarcar la condición de imbatibilidad en su casa, la institución riverplatense aprovechó la despedida del ícono absoluto del fútbol nacional para dejar una sutil pero filosa postal en medio de la eterna rivalidad porteña.
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