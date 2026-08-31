River acelera con todo por un defensor del fútbol argentino en el cierre del mercado de pases

El factor económico juega un rol determinante en este movimiento relámpago. La reciente venta de Joaquín Freitas al Flamengo dejó en las arcas del club un ingreso bruto de 15 millones de dólares por el 80% del pase (sumando bonos por objetivos). Esta inyección de capital le brinda al Millonario el pulmón financiero necesario para encarar una operación de calibre en el plano local o internacional, apuntalando una zona clave del campo de juego.