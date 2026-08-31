River acelera con todo por un defensor del fútbol argentino en el cierre del mercado de pases
Con caja fresca por una venta millonaria y la posible partida de Lucas Martínez Quarta, la dirigencia acelera las gestiones contrarreloj para cerrar a un defensor antes del miércoles.
El libro de pases en el fútbol argentino entra en su recta final y en Núñez decidieron apretar el acelerador. Aunque hace tres semanas la postura oficial marcaba que la nómina estaba completa, la realidad de las últimas horas cambió el panorama drásticamente. En las oficinas de River trabajan a contrarreloj para abrochar la llegada de un marcador central de jerarquía antes del cierre del mercado este miércoles.
El factor económico juega un rol determinante en este movimiento relámpago. La reciente venta de Joaquín Freitas al Flamengo dejó en las arcas del club un ingreso bruto de 15 millones de dólares por el 80% del pase (sumando bonos por objetivos). Esta inyección de capital le brinda al Millonario el pulmón financiero necesario para encarar una operación de calibre en el plano local o internacional, apuntalando una zona clave del campo de juego.
River avanza por Francisco Álvarez, una de las figuras de Argentinos Juniors
La urgencia por un zaguero responde directamente a la inminente reestructuración del fondo. Lucas Martínez Quarta, cuestionado tras la eliminación internacional y con un ofrecimiento formal desde el fútbol de Qatar sobre la mesa, podría armar las valijas en las próximas horas. Frente a esta virtual vacante, el consejo de fútbol ya tiene en la mira a su principal candidato: Francisco Álvarez.
El sanjuanino de 26 años viene mostrando un rendimiento superlativo en Argentinos Juniors y se consolidó como uno de los defensores más firmes de la liga. Si bien Boca también sondeó al futbolista en la previa, en Núñez confían en la excelente relación institucional con la dirigencia de La Paternal —con la reciente compra de Tobías Ramírez como antecedente directo— para encauzar el traspaso.
De todos modos, la inminente transferencia de Alan Lescano al Vasco da Gama podría hacer que el "Bicho" se ponga más exigente en las cifras o en la forma de pago. En el borrador de la secretaría técnica no se descarta una alternativa "tapada" que milita en el exterior, cuyo nombre se mantiene bajo estricto hermetismo.
Con la cuenta regresiva en marcha y apenas un par de días por delante, las próximas horas serán determinantes para saber si River logra poner la ansiada frutilla del postre y darle el salto definitivo de calidad al plantel.
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