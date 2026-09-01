River va por Willer Ditta: rechazaron la primera oferta y pidieron una cifra millonaria
El Millonario buscó sumar al defensor colombiano en el tramo final del mercado de pases, pero la propuesta cercana a los seis millones de dólares no convenció al club mexicano.
River aceleró en las últimas horas para incorporar un marcador central y puso sus ojos en Willer Ditta, pero el primer intento del club de Núñez no tuvo el resultado esperado. El defensor colombiano, que disputó el último Mundial 2026 con su Selección y conoce el fútbol argentino por su pasado en Newell's, apareció como una alternativa para reforzar una posición que genera preocupación en el plantel.
La dirigencia millonaria avanzó de manera silenciosa sobre el futbolista y llegó a presentar una oferta formal cercana a los seis millones de dólares. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Cruz Azul, que considera insuficiente ese monto para desprenderse de uno de sus principales defensores.
Desde el fútbol mexicano establecieron una referencia económica considerablemente superior: pretenden aproximadamente nueve millones de dólares para aceptar la transferencia de Ditta. La diferencia entre ambas cifras dejó la operación en una situación de incertidumbre cuando resta muy poco tiempo para el cierre del mercado argentino.
River necesita un defensor y el tiempo juega en contra
La búsqueda de un marcador central tomó fuerza en Núñez debido a la posibilidad de que Lucas Martínez Quarta pueda dejar la institución. Ante ese escenario, el cuerpo técnico y la dirigencia consideran necesario contar con otra alternativa para la última línea. El problema para el Millonario es que el mercado de pases se encuentra en su tramo decisivo.
El límite para incorporar jugadores en Argentina está previsto para el miércoles 2 de septiembre, por lo que las negociaciones deben resolverse con rapidez. Esta situación también genera una posición favorable para los clubes que tienen jugadores que interesan. Al saber que la Banda Roja necesita reforzar la defensa y dispone de poco margen temporal, las instituciones propietarias pueden exigir cifras más elevadas.
Quién es Willer Ditta, el central que busca River
Ditta tiene 28 años y posee experiencia internacional, además de conocer de primera mano el fútbol argentino. Antes de continuar su carrera en el exterior, el defensor colombiano vistió la camiseta de Newell's, experiencia que le permitió adaptarse a la competencia local.
Su recorrido y su participación con la selección de Colombia fueron algunos de los factores que despertaron el interés de River. El defensor también viene de disputar el Mundial, por lo que cuenta con experiencia en escenarios de máxima exigencia.
Para el Millonario, incorporar un futbolista con esas características podría representar una solución inmediata para la zaga. Sin embargo, la dificultad principal pasa por alcanzar un acuerdo económico con Cruz Azul.
Francisco Álvarez, otra alternativa para la defensa de River
Mientras la operación por Ditta permanece frenada, River también mantiene conversaciones por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que desde hace tiempo aparece en el radar de distintos clubes importantes del fútbol argentino. El zaguero también es seguido por Boca, por lo que el interés del Millonario podría generar una disputa entre los dos gigantes del fútbol argentino.
En Núñez consideran que una operación por Álvarez podría ubicarse en torno a los cinco millones de dólares. Su conocimiento del fútbol argentino, sumado a sus características defensivas, lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar el plantel.
El defensor diestro, de 26 años, se destaca por su buena técnica, su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, su presencia en el juego aéreo ofensivo y su fortaleza en los duelos individuales. Además, acumula una extensa experiencia en el fútbol local. Disputó 49 partidos con San Martín de San Juan, cinco con Talleres, 17 con Patronato, 42 con Barracas Central y 104 encuentros con Argentinos Juniors.
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