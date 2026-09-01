River va por Willer Ditta: rechazaron la primera oferta y pidieron una cifra millonaria

Quién es Willer Ditta, el central que busca River

Ditta tiene 28 años y posee experiencia internacional, además de conocer de primera mano el fútbol argentino. Antes de continuar su carrera en el exterior, el defensor colombiano vistió la camiseta de Newell's, experiencia que le permitió adaptarse a la competencia local.

Su recorrido y su participación con la selección de Colombia fueron algunos de los factores que despertaron el interés de River. El defensor también viene de disputar el Mundial, por lo que cuenta con experiencia en escenarios de máxima exigencia.

Para el Millonario, incorporar un futbolista con esas características podría representar una solución inmediata para la zaga. Sin embargo, la dificultad principal pasa por alcanzar un acuerdo económico con Cruz Azul.

Francisco Álvarez, otra alternativa para la defensa de River

Mientras la operación por Ditta permanece frenada, River también mantiene conversaciones por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que desde hace tiempo aparece en el radar de distintos clubes importantes del fútbol argentino. El zaguero también es seguido por Boca, por lo que el interés del Millonario podría generar una disputa entre los dos gigantes del fútbol argentino.

En Núñez consideran que una operación por Álvarez podría ubicarse en torno a los cinco millones de dólares. Su conocimiento del fútbol argentino, sumado a sus características defensivas, lo convierten en una alternativa atractiva para reforzar el plantel.

El defensor diestro, de 26 años, se destaca por su buena técnica, su capacidad para iniciar el juego desde el fondo, su presencia en el juego aéreo ofensivo y su fortaleza en los duelos individuales. Además, acumula una extensa experiencia en el fútbol local. Disputó 49 partidos con San Martín de San Juan, cinco con Talleres, 17 con Patronato, 42 con Barracas Central y 104 encuentros con Argentinos Juniors.