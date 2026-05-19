¿Cuánto sale ver a la Selección Argentina? Las entradas del Mundial 2026 ya son las más caras de la historia

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A eso se suma la reventa oficial, donde algunos tickets para partidos de alta demanda llegaron a publicarse por valores que superan ampliamente esos rangos, en ciertos casos multiplicándolos varias veces.

El impacto económico no termina en las entradas. Seguir a Argentina en fase de grupos puede implicar, solo en tickets, un gasto que fácilmente supera los 1.000 a 1.500 dólares por persona si se suman varios partidos, sin contar vuelos, hoteles ni traslados internos en Estados Unidos, donde los precios también se ajustaron al evento.

La discusión ya se instaló en el mundo del fútbol: organizaciones de hinchas y sectores críticos advierten que el Mundial corre el riesgo de transformarse en un evento cada vez más elitista, con menor acceso para el público tradicional. Desde la FIFA, en cambio, justifican el esquema en la lógica del mercado estadounidense y en la altísima demanda global que genera el torneo, especialmente después del impacto de Qatar 2022.