Preocupación en la Selección: Nico Paz tiene una lesión en la rodilla y Scaloni sigue de cerca su evolución
El volante del Como de Italia integra la prelista de 55 futbolistas de la albiceleste y cuenta con grandes chances de ganarse un lugar en el Mundial 2026.
El cuerpo técnico de la Selección Argentina no gana para sustos. Tras confirmarse la baja de Gonzalo Montiel para la final local con River por un desgarro, ahora la atención médica de la Scaloneta se trasladó a Europa. Nicolás Paz, uno de los jóvenes con mayor proyección del recambio nacional y que viene siendo una de las grandes figuras del Como, arrastra una complicación en una de sus rodillas que lo tiene en duda para el cierre de la temporada en el fútbol italiano.
Los detalles sobre el estado de salud del futbolista surgieron desde el entorno de la concentración argentina. Según informó el periodista Martín Arévalo en ESPN, Paz padece “una lesión que se puede agravar si no se trata con cuidado”. Si bien el enganche se siente en buenas condiciones generales para entrenar, la complicación surge en la competencia de alto rendimiento: “Jugar con impacto le produce dolor”, detalló el cronista.
Tensión entre el sueño de la Champions League y el Mundial 2026
La situación médica desató una encrucijada entre las necesidades del Como y los deseos de la Selección Argentina de cara a la cita mundialista que iniciará en menos de un mes:
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La postura del Como: Con la conducción técnica del español Cesc Fábregas, el equipo italiano se juega una parada histórica en la última fecha ante Cremonese. Buscan sellar una histórica clasificación a la próxima UEFA Champions League. “No sé si estará disponible para la última jornada, espero que sí, pero no puedo asegurarlo”, admitió Fábregas, abriendo la puerta a exigirlo si el partido lo requiere.
La postura de Scaloni: El cuerpo técnico albiceleste prefiere una postura conservadora. Consideran que arriesgar la articulación en un solo partido puede costarle caro de cara a la lista definitiva de 26 jugadores. Desde el predio de Ezeiza mantienen un canal de comunicación permanente con el entorno del ex-Real Madrid, sugiriendo que priorice una recuperación óptima antes de sumarse a la delegación de la Selección.
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