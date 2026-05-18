Preocupación en la Selección: Nico Paz tiene una lesión en la rodilla y Scaloni sigue de cerca su evolución

El cuerpo técnico de la Selección Argentina no gana para sustos. Tras confirmarse la baja de Gonzalo Montiel para la final local con River por un desgarro, ahora la atención médica de la Scaloneta se trasladó a Europa. Nicolás Paz, uno de los jóvenes con mayor proyección del recambio nacional y que viene siendo una de las grandes figuras del Como, arrastra una complicación en una de sus rodillas que lo tiene en duda para el cierre de la temporada en el fútbol italiano.