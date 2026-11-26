Para 2026, tanto Mercedes como McLaren proyectan superar los 1.000 millones de dólares de facturación, una cifra inédita para una escudería de Fórmula 1. Según Forbes, solamente tres organizaciones deportivas alcanzaron registros similares: Dallas Cowboys, Real Madrid y Barcelona.

Cómo Forbes calculó el valor de las escuderías

Para elaborar el ranking, la publicación estadounidense utilizó documentos empresariales públicos y confidenciales, entrevistas con representantes de la industria y consultas a analistas y banqueros. La metodología contempla el denominado Enterprise Value, que incluye el capital propio y la deuda neta de cada organización.

Además, Forbes aclaró que las participaciones en los equipos de la Máxima cambian de manos con poca frecuencia, por lo que las operaciones recientes del mercado también fueron importantes para establecer las valuaciones.