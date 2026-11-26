Cuánto valen las escuderías de Fórmula 1: qué lugar del ranking ocupa el Alpine de Colapinto
Un informe de la revista estadounidense Forbes calculó que los equipos de la máxima categoría tienen un valor conjunto de 57.450 millones de dólares
La Fórmula 1 atraviesa un crecimiento que no se limita a los resultados deportivos. Según un relevamiento de Forbes, las 11 escuderías que integran la categoría alcanzan una valuación conjunta de 57.450 millones de dólares, con un promedio de 5.200 millones por equipo.
En el primer lugar aparece Ferrari, con un valor estimado de 9.500 millones de dólares. Detrás se ubican Mercedes, con 9.200 millones, y McLaren, que completa el podio con 7.600 millones. El estudio también refleja el atractivo económico de la categoría más allá de los resultados en pista: incluso las estructuras que ocupan los últimos lugares superan los 2.800 millones de dólares de valuación.
Qué lugar ocupa Alpine de Franco Colapinto en el ranking de Forbes
La escudería Alpine, donde compite Franco Colapinto, ocupa el octavo puesto entre los equipos más valiosos de la Fórmula 1, con una estimación de 3.400 millones de dólares. Por delante de la estructura francesa aparecen Aston Martin, Audi y Williams. En tanto, Racing Bulls, Cadillac y Haas completan los últimos lugares de la clasificación.
El ranking de los 11 equipos más caros de la Fórmula 1
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Ferrari: 9.500 millones de dólares.
Mercedes: 9.200 millones.
McLaren: 7.600 millones.
Red Bull: 6.600 millones.
Aston Martin: 4.750 millones.
Audi: 3.800 millones.
Williams: 3.500 millones.
Alpine: 3.400 millones.
Racing Bulls: 3.300 millones.
Cadillac: 3.000 millones.
Haas: 2.800 millones.
Un dato que sobresale es el valor alcanzado por Cadillac. La escudería estadounidense, que se incorporó a la categoría en 2026, ya tiene una valuación estimada de 3.000 millones de dólares.
Mercedes y McLaren proyectan ingresos superiores a los 1.000 millones
El crecimiento financiero de la F1 también se observa en los ingresos de sus equipos. Durante 2025, las escuderías generaron cerca de 5.300 millones de dólares por sus actividades vinculadas a la categoría, sin contabilizar otros negocios, como el suministro de motores. Mercedes encabezó ese apartado con 855 millones de dólares, seguido por Ferrari, con 850 millones, y McLaren, con 794 millones.
Para 2026, tanto Mercedes como McLaren proyectan superar los 1.000 millones de dólares de facturación, una cifra inédita para una escudería de Fórmula 1. Según Forbes, solamente tres organizaciones deportivas alcanzaron registros similares: Dallas Cowboys, Real Madrid y Barcelona.
Cómo Forbes calculó el valor de las escuderías
Para elaborar el ranking, la publicación estadounidense utilizó documentos empresariales públicos y confidenciales, entrevistas con representantes de la industria y consultas a analistas y banqueros. La metodología contempla el denominado Enterprise Value, que incluye el capital propio y la deuda neta de cada organización.
Además, Forbes aclaró que las participaciones en los equipos de la Máxima cambian de manos con poca frecuencia, por lo que las operaciones recientes del mercado también fueron importantes para establecer las valuaciones.
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