Haas confirmó que Bearman sigue: así quedó la parrilla de pilotos de la Fórmula 1 para 2027
La escudería estadounidense anunció la renovación del británico por una temporada más y completó así el listado de corredores que integrarán la parrilla de la próxima campaña.
La incertidumbre sobre el futuro de Oliver Bearman llegó a su fin. Haas confirmó este jueves que el joven británico continuará en el equipo durante 2027 y, de esta manera, quedaron definidas todas las butacas para la próxima temporada de la Fórmula 1.
El anuncio se realizó en la previa del Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigesimosegunda fecha del campeonato. La renovación puso punto final a varias semanas de espera, que incluso habían generado malestar en el propio piloto, quien antes de competir en Las Vegas había manifestado públicamente su decepción por la falta de novedades.
Ayao Komatsu, director de Haas, explicó los motivos que llevaron a la escudería a extender el vínculo del corredor. "Continuar con Ollie en 2027 fue una decisión natural para nosotros", expresó el dirigente japonés.
Además, destacó su evolución desde que llegó al equipo: "Hemos sido testigos de su crecimiento, su compromiso y la calidad que aporta al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Posee una ética de trabajo excepcional y un gran deseo de superación personal y profesional, y en mi opinión, no hay mejor persona para liderar este equipo".
Komatsu también valoró la dupla que conformará Bearman junto a Rafa Câmara: "El equipo TGR Haas F1 cuenta con una de las parejas de pilotos más prometedoras de la parrilla, y estoy deseando ver a Ollie seguir cosechando éxitos con este increíble equipo".
Todos los pilotos confirmados de la Fórmula 1Con la continuidad de Bearman, así quedó conformada la grilla de la próxima temporada:
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Mercedes: George Russell y Kimi Antonelli.
Ferrari: Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri.
Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar.
Racing Bulls: Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Williams: Carlos Sainz y Alex Albon.
Aston Martin: Fernando Alonso y Lance Stroll.
Alpine: Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Haas: Oliver Bearman y Rafa Câmara.
Audi: Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
Cadillac: Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Cronograma del Gran Premio de Qatar: horarios de Argentina
Viernes 27 de noviembre
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Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.
Práctica Libre 2: de 14 a 15.
Sábado 28 de noviembre
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Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.
Clasificación: de 15 a 16.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13:00.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
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