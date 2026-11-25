La sanción deportiva y económica que recibió Williams

Por su parte, Williams excedió el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas (820.000 dólares), equivalente al 0,48% del máximo autorizado, a raíz de gastos administrativos vinculados a una reestructuración interna que la escudería creyó excluidos del tope.

Además de una multa económica de monto reservado y el pago de los gastos administrativos de la auditoría, la estructura con sede en Grove recibió una reducción del 1,5% en las horas permitidas de pruebas en el túnel de viento y de simulación computacional durante los próximos 12 meses (pasando de 336 a 331 horas en lo que resta del período actual y de 352 a 347 en la primera mitad de 2027), pese a que la FIA destacó su cooperación y descartó intención de obtener ventaja deportiva.