Alpine fue sancionada por la FIA antes del Gran Premio de Qatar: qué ocurrió y qué consecuencias trae
La escudería de Franco Colapinto acordó un castigo económico por errores contables en 2025, mientras que Williams sufrió una quita de horas de pruebas.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a Alpine y a Williams en la previa del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, penúltima fecha del calendario 2026, tras detectar incumplimientos en el reglamento del límite presupuestario correspondiente a la temporada 2025.
Ambas escuderías firmaron acuerdos de aceptación de infracción con el organismo rector: la escudería de la que forma parte Franco Colapinto recibió una multa económica por imprecisiones en su presentación contable, mientras que Williams afrontó una penalización económica y deportiva por haberse excedido en el tope de gastos permitido.
Por qué la FIA sancionó a Alpine antes del GP de Qatar
En el caso de Alpine, la FIA encuadró la falta como una "infracción de procedimiento", dado que la escudería con sede en Enstone no superó el tope presupuestario de 2025, pero presentó errores en la documentación financiera al excluir de manera incorrecta gastos ajenos a la actividad en pista, como costos de marketing y recursos humanos.
Como resultado, la formación deberá pagar una multa económica, cuyo monto oficial no se difundió, aunque en casos similares suele ubicarse entre 300.000 y 500.000 dólares y reembolsar los costos administrativos de la revisión, tras reconocer involuntariamente las imprecisiones y remarcar que no obtuvo ventaja de rendimiento.
De todos modos, la multa económica no tiene efecto deportivo para el próximo Gran Premio.
La sanción deportiva y económica que recibió Williams
Por su parte, Williams excedió el límite presupuestario de 2025 en 627.000 libras esterlinas (820.000 dólares), equivalente al 0,48% del máximo autorizado, a raíz de gastos administrativos vinculados a una reestructuración interna que la escudería creyó excluidos del tope.
Además de una multa económica de monto reservado y el pago de los gastos administrativos de la auditoría, la estructura con sede en Grove recibió una reducción del 1,5% en las horas permitidas de pruebas en el túnel de viento y de simulación computacional durante los próximos 12 meses (pasando de 336 a 331 horas en lo que resta del período actual y de 352 a 347 en la primera mitad de 2027), pese a que la FIA destacó su cooperación y descartó intención de obtener ventaja deportiva.
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