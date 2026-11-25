Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.

Clasificación: de 15 a 16.

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13:00.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

¿Cómo es el circuito de Lusail, sede del GP de Qatar?

El Gran Premio de Qatar se disputa en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. El trazado fue construido originalmente para albergar competencias de MotoGP y quedó terminado en 2004.

La F1 llegó por primera vez a este escenario en 2021 y, dos años más tarde, se confirmó un acuerdo para mantenerlo en el calendario durante diez temporadas, hasta 2033. Estas son sus principales características:

Longitud: 5,419 kilómetros.

Cantidad de vueltas: 57.

Distancia total de carrera: 308,611 kilómetros.

Récord de vuelta: 1:22.384, establecido por Lando Norris en 2024.

¿Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en Argentina?

Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 mediante las señales deportivas y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión. Las opciones mencionadas para seguir la competencia son: