Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Qatar
La categoría reina del automovilismo afrontará la anteúltima carrera del campeonato en el circuito de Lusail. ¿Qué se le viene al argentino?
Después de un intenso fin de semana en Las Vegas, la Fórmula 1 cambia de escenario y se traslada a Medio Oriente para disputar el Gran Premio de Qatar 2026. La actividad se desarrollará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail, que recibirá la anteúltima fecha de la temporada.
Con la victoria de Max Verstappen todavía fresca, los equipos volverán a la acción en un campeonato que se acerca a su definición. Uno de los focos estará puesto en Franco Colapinto, quien buscará mantener el buen rendimiento mostrado en Las Vegas, donde consiguió finalizar sexto.
Cronograma del GP de Qatar de Fórmula 1: horarios de Argentina
La actividad comenzará el viernes con dos entrenamientos libres. El sábado será el turno de la última práctica y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera principal.
Viernes 27 de noviembre
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Práctica Libre 1: de 10.30 a 11.30.
Práctica Libre 2: de 14 a 15.
Sábado 28 de noviembre
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Práctica Libre 3: de 11.30 a 12.30.
Clasificación: de 15 a 16.
Domingo 29 de noviembre
- Carrera: 13:00.
Todos los horarios corresponden a la Argentina.
¿Cómo es el circuito de Lusail, sede del GP de Qatar?
El Gran Premio de Qatar se disputa en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha. El trazado fue construido originalmente para albergar competencias de MotoGP y quedó terminado en 2004.
La F1 llegó por primera vez a este escenario en 2021 y, dos años más tarde, se confirmó un acuerdo para mantenerlo en el calendario durante diez temporadas, hasta 2033. Estas son sus principales características:
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Longitud: 5,419 kilómetros.
Cantidad de vueltas: 57.
Distancia total de carrera: 308,611 kilómetros.
Récord de vuelta: 1:22.384, establecido por Lando Norris en 2024.
¿Dónde ver el Gran Premio de Las Vegas en Argentina?
Los fanáticos argentinos podrán seguir la actividad de la Fórmula 1 mediante las señales deportivas y plataformas que cuentan con los derechos de transmisión. Las opciones mencionadas para seguir la competencia son:
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Fox Sports: transmisión televisiva, de acuerdo con la programación.
Disney+ Premium: cobertura mediante suscripción.
F1 TV Pro: plataforma oficial de la categoría, con cámaras a bordo, cronometraje en directo y seguimiento de los pilotos.
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