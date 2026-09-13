Cuántos puntos suma Franco Colapinto en Alpine esta temporada
El piloto argentino volvió a brillar en la Fórmula 1, redondeó una carrera brillante en el circuito español y continúa afianzándose en la zona de privilegio con la escudería francesa.
Franco Colapinto atraviesa un presente de ensueño en la máxima categoría del automovilismo mundial. En el marco del Gran Premio de Madrid, el joven piloto oriundo de Pilar volvió a desplegar todo su talento al volante del Alpine para cruzar la línea de meta en la séptima posición, un resultado de enorme valor que confirma su notable crecimiento en el campeonato y le permite seguir sumando unidades de manera constante en la temporada 2026.
Franco Colapinto, la Fórmula 1 y la tabla de puntos en Alpine
Tras haber partido desde el noveno casillero en la grilla de salida, el bonaerense ejecutó una largada agresiva y una estrategia impecable para escalar posiciones y mantenerse firme en el lote de vanguardia. Gracias a las seis unidades cosechadas en el trazado callejero madrileño, Colapinto alcanzó la cifra de 27 puntos en lo que va del certamen, consolidando la que ya es su mejor racha anotadora dentro de la categoría reina.
La cosecha del argentino a lo largo del año refleja una regularidad encomiable en diversos escenarios. El camino comenzó en el Gran Premio de China con un punto (10° puesto), continuó con una destacada cosecha de 6 unidades en Miami (7°) y alcanzó su punto más alto con 8 puntos en Canadá gracias a un brillante sexto puesto. Posteriormente, el pilarense sumó en Barcelona-Cataluña (1 punto), Silverstone (2 puntos), Spa-Francorchamps (1 punto) y Monza (2 puntos), acumulando un total previo de 21 unidades al que ahora se le añaden las 6 del trazado español.
Con estos 27 puntos en su casilla personal, Franco Colapinto no solo ratifica su excelente adaptación a la escudería francesa, sino que además aventaja con claridad el ritmo del monoplaza en momentos decisivos del campeonato. Con varios compromisos por delante en el calendario oficial, el argentino demuestra que está listo para seguir peleando palmo a palmo entre los mejores del planeta.
Todos los puntos que sumó Franco Colapinto con Alpine esta temporada
- China (1)
- Miami (6)
- Canadá (8)
- Barcelona (1)
- Gran Bretaña (2)
- Bélgica (1)
- Italia (2)
- España (6)
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