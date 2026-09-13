Cuántos puntos suma Franco Colapinto en Alpine esta temporada

La cosecha del argentino a lo largo del año refleja una regularidad encomiable en diversos escenarios. El camino comenzó en el Gran Premio de China con un punto (10° puesto), continuó con una destacada cosecha de 6 unidades en Miami (7°) y alcanzó su punto más alto con 8 puntos en Canadá gracias a un brillante sexto puesto. Posteriormente, el pilarense sumó en Barcelona-Cataluña (1 punto), Silverstone (2 puntos), Spa-Francorchamps (1 punto) y Monza (2 puntos), acumulando un total previo de 21 unidades al que ahora se le añaden las 6 del trazado español.