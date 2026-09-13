La felicidad de Franco Colapinto tras el GP de Madrid: "Hoy no cometí errores"

Franco Colapinto, el GP de Madrid y la Fórmula 1

Apenas se bajó del monoplaza, el nacido en Pilar no ocultó su alegría y dejó en claro el valor personal que tuvo este resultado. "Hoy no cometí errores, estoy contento", afirmó en diálogo con ESPN. La declaración tomó un peso especial, ya que venía de una jornada agridulce en Monza. Esta vez, el bonaerense completó un trabajo impecable de principio a fin para redondear uno de sus mejores compromisos en la categoría reina: "Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera".