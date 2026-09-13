La felicidad de Franco Colapinto tras el GP de Madrid: "Hoy no cometí errores"
El argentino cruzó la meta en el séptimo lugar, sumó puntos para Alpine en el circuito español y aseguró que firmó una de sus actuaciones más sólidas en la Fórmula 1.
Franco Colapinto cerró un fin de semana soñado en el Gran Premio de España disputado en el trazado de Madrid. Luego de largar en el noveno lugar, el piloto de Alpine mostró ritmo, temperamento y cabeza fría para cruzar la bandera a cuadros en la séptima posición, cosechar seis puntos clave y tomarse revancha de los contratiempos sufridos en la fecha anterior.
Franco Colapinto, el GP de Madrid y la Fórmula 1
Apenas se bajó del monoplaza, el nacido en Pilar no ocultó su alegría y dejó en claro el valor personal que tuvo este resultado. "Hoy no cometí errores, estoy contento", afirmó en diálogo con ESPN. La declaración tomó un peso especial, ya que venía de una jornada agridulce en Monza. Esta vez, el bonaerense completó un trabajo impecable de principio a fin para redondear uno de sus mejores compromisos en la categoría reina: "Estoy dentro de las mejores carreras y fue un fin de semana completo. Ayer fue uno de los mejores días y hoy cerré con una buena carrera".
El desarrollo de la competencia exigió al máximo la concentración del argentino. Tras quedar atascado durante varios giros detrás del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), logró efectuar la maniobra de sobrepaso para ir en busca del lote delantero. "Perdí mucho tiempo con Bortoleto. Estuve muy cerca de Tsunoda y después estoy contento porque lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri", analizó sobre los cruces en pista.
En los giros finales, Colapinto debió resistir la fuerte presión del McLaren de Oscar Piastri. Sin embargo, administró los neumáticos y mantuvo la distancia a raya para asegurar el séptimo puesto. "Fue una carrera limpia. Pude mantener a Piastri atrás. Estoy agradecido y muy feliz", remarcó el argentino, quien volvió a ser el mejor exponente del equipo francés por delante de su compañero Pierre Gasly, ubicado 12°.
El festejo también tuvo un color especial fuera del asfalto. Al concluir la prueba, un comisario de pista se le acercó para obsequiarle una bandera argentina, imagen que el piloto celebró emocionado ante la gran multitud de compatriotas presentes en las tribunas: "Me la dio un comisario que me estaba esperando para dármela. Estoy contento por llevar una bandera argentina acá y me llena de orgullo que haya tantos alentando".
Lejos de encandilarse con los festejos, Colapinto ya dio vuelta la página y apuntó sus cañones a la decimoquinta fecha del calendario. El próximo reto será el Gran Premio de Azerbaiyán, en el exigente circuito callejero de Bakú del 24 al 26 de septiembre. "A trabajar para la próxima, que es una pista que me gusta y me divierte", concluyó motivado de cara a lo que viene.
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