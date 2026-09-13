El festejo de Franco Colapinto con la bandera argentina tras su histórico séptimo puesto en Madrid

La imagen del joven albiceleste flameando la insignia celeste y blanca con el traje de Alpine dio la vuelta al mundo de inmediato. Lejos de conformarse, la presencia del pilarense en los puestos de vanguardia se volvió una costumbre que entusiasma a todo un país. Con la emoción a flor de piel y la cosecha en alza, Colapinto ya tiene la mira puesta en su próximo objetivo en el calendario oficial: el Gran Premio de Azerbaiyán, que se correrá en el exigente circuito callejero de Bakú entre el 24 y el 26 de septiembre.