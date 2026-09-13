Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: fecha y horarios para el GP de Azerbaiyán

El corredor albiceleste tendrá su revancha en la decimoquinta fecha del campeonato mundial en el Gran Premio de Azerbaiyán. La actividad oficial sobre el exigente circuito callejero de Bakú se desarrollará durante el fin de semana del jueves 24 al sábado 26 de septiembre. La gran carrera dominical del circuito tradicional sufrirá un ajuste de cronograma para esta cita: la prueba principal de 51 vueltas se disputará el sábado 26 a partir de las 08:00 (hora de Argentina).