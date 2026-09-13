Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: fecha y horarios para el GP de Azerbaiyán
Tras su brillante séptimo puesto en Madrid, el piloto argentino se alista para un nuevo desafío en el exigente trazado callejero de Bakú.
Franco Colapinto atraviesa el mejor momento de su carrera en la Fórmula 1. Luego de firmar una actuación consagratoria en el Gran Premio de Madrid, donde partió noveno, avanzó dos lugares en pista y cruzó la meta en el séptimo puesto para sumar seis puntos clave con Alpine, las miradas del automovilismo nacional ya están puestas en el próximo compromiso del calendario oficial.
El corredor albiceleste tendrá su revancha en la decimoquinta fecha del campeonato mundial en el Gran Premio de Azerbaiyán. La actividad oficial sobre el exigente circuito callejero de Bakú se desarrollará durante el fin de semana del jueves 24 al sábado 26 de septiembre. La gran carrera dominical del circuito tradicional sufrirá un ajuste de cronograma para esta cita: la prueba principal de 51 vueltas se disputará el sábado 26 a partir de las 08:00 (hora de Argentina).
El trazado azerbaiyano, diseñado por el reconocido arquitecto Hermann Tilke, representa uno de los desafíos más complejos de la temporada. Con una longitud superior a los seis kilómetros y 20 variantes, la pista alterna tramos extremadamente veloces con la sección más angosta de todo el campeonato, donde el ancho del asfalto se reduce a tan solo 7,6 metros en el paso por el centro histórico de la ciudad.
El bonaerense buscará aprovechar la inercia positiva y la evolución del monoplaza de la escudería francesa para seguir engrosando su cosecha personal de 27 unidades en la temporada. La actividad arrancará el jueves 24 con los entrenamientos libres 1 (04:30) y 2 (08:00). El viernes 25 continuará con la práctica 3 (04:30) y la prueba de clasificación (08:00), antes de dar paso a la gran final del sábado.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán
Jueves 24/9
- Práctica 1: 04:30
- Práctica 2: 08:00
Viernes 25/9
- Práctica 3: 04:30
- Clasificación 08:00
Sábado 26/9
- Carrera: 09:00
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