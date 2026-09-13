Tini Stoessel le habría sido infiel a Rodrigo De Paul: "Chapaba a lo loco"
Recientemente Fernanda Iglesias aseguró en su programa que la cantante habría tenido un affaire con otro artista. Los detalles.
Una fuerte versión volvió a sacudir el ámbito de la música urbana y el espectáculo nacional. En esta ocasión, Tini Stoessel y Tiago PZK fueron señalados como los protagonistas de un supuesto romance secreto ocurrido años atrás, una hipótesis que salpica de forma directa a la actual pareja de la artista, el futbolista Rodrigo De Paul.
La filtración de esta información acontece en un contexto de elevada atención mediática para ambas figuras. Por una parte, la intérprete atraviesa una compleja instancia judicial que salpica a su padre, Alejandro Stoessel. Por el otro lado, el referente del género urbano acapara las miradas del público debido a los rumores de un vínculo sentimental con La Joaqui, tras la repercusión ocasionada por la ruptura de la cantante con Luck Ra.
La encargada de sacar a la luz este supuesto acercamiento fue la periodista Fernanda Iglesias durante la emisión de su programa de streaming en la señal LOVE/ST. Según su relato, el affaire habría tenido lugar en 2022 durante la filmación del videoclip oficial del tema "El último beso", canción que grabaron en colaboración. La comunicadora sostuvo que el contacto físico entre los artistas continuaba aun cuando la filmación se detenía.
Al detallar cómo habrían sido las secuencias en el set de grabación mientras la estrella pop mantenía su noviazgo con el deportista, la panelista aseveró: “Ella estaba de novia con De Paul y se besaba con este chico, pero no para las cámaras”.
En esa misma línea, Iglesias fundamentó sus afirmaciones en los testimonios recabados por integrantes del equipo técnico presentes durante la jornada de trabajo: “¿Vieron que uno dice ‘che, pero parece que se están besando en serio’? Pues sí, se besaban en serio. Y una persona que estaba ahí, que es de mi confianza y que le creo, me dijo que tuvieron que grabar 150.000 veces porque chapaban a lo loco”.
Tras dar a conocer el material, la periodista abrió un debate sobre los límites de la actuación en la industria del entretenimiento y desestimó la idea de que la afectación en pantalla sea siempre un mero recurso simulado: “Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira”.
Finalmente, Iglesias se mostró comprensiva frente a la atracción mutua que pudo surgir entre ambos referentes de la música contemporánea en medio del despliegue escénico: “Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: ‘Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico’”.
Pese al impacto de las declaraciones vertidas por la periodista años después del lanzamiento del tema musical, ninguno de los involucrados emitió declaraciones públicas para ratificar o desmentir el vínculo.
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