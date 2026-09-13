Tini Stoessel le habría sido infiel a Rodrigo De Paul: "Chapaba a lo loco"

Tras dar a conocer el material, la periodista abrió un debate sobre los límites de la actuación en la industria del entretenimiento y desestimó la idea de que la afectación en pantalla sea siempre un mero recurso simulado: “Basta de esta mentira de que los actores y los cantantes se besan de mentira”.

Finalmente, Iglesias se mostró comprensiva frente a la atracción mutua que pudo surgir entre ambos referentes de la música contemporánea en medio del despliegue escénico: “Yo los entiendo. Son dos chicos jóvenes que están buenos, que se tienen que dar un beso. Y vos decís: ‘Bueno, sí, me quedo un ratito más con este chico’”.

Pese al impacto de las declaraciones vertidas por la periodista años después del lanzamiento del tema musical, ninguno de los involucrados emitió declaraciones públicas para ratificar o desmentir el vínculo.