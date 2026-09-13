EN VIVOFórmula 1
Franco Colapinto en el GP de Madrid: brillante actuación y un histórico séptimo puesto
El piloto argentino brilló en el trazado español con su Alpine, resistió embates de rivales de peso y cruzó la meta en la séptima colocación para sumar seis puntos clave.
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Franco Colapinto volvió a completar una actuación consagratoria en la Fórmula 1. En un Gran Premio de Madrid repleto de emociones, sobrepasos y giros dramáticos, el joven oriundo de Pilar realizó una carrera inteligente con su Alpine, avanzó dos posiciones desde la largada y cruzó la bandera a cuadros en un valioso séptimo lugar.
Franco Colapinto, el GP de Madrid y la Fórmula 1
El corredor albiceleste largó desde la novena colocación pero mostró las garras desde el semáforo inicial. Con una partida formidable, superó de entrada al Red Bull de Liam Lawson y al McLaren de Oscar Piastri para acomodarse séptimo. Pocas vueltas después, aprovechó un despiste por problemas de frenos en la Ferrari de Lewis Hamilton —quien terminó abandonando en el séptimo giro— para escalar momentáneamente hasta la sexta posición.
A pesar de ceder terreno en la vuelta 10 tras un sobrepaso de Lawson en la curva 5, la estrategia de la carrera se reactivó en el giro 15 con el abandono de Lance Stroll y el ingreso del Virtual Safety Car. Colapinto pasó por los boxes para cambiar neumáticos y cayó al décimo lugar, desde donde construyó una notable labor defensiva conteniendo los embates de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y manteniendo un ritmo de vuelta sumamente sólido.
Con el correr de las vueltas y el cumplimiento de las paradas del resto del pelotón, el argentino recuperó terreno de manera progresiva. En la vuelta 48 ejecutó una gran maniobra para superar al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y colocarse octavo, estirando además una luz de ventaja superior a los dos segundos sobre Piastri. Finalmente, el reordenamiento del clasificador sobre el cierre le permitió avanzar hasta el séptimo puesto definitivo.
El triunfo en el GP de Madrid quedó en manos de Kimi Antonelli, secundado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris. La jornada resultó redonda para el piloto argentino, que no solo sumó unidades de oro para el campeonato, sino que también volvió a superar con claridad a su compañero de escudería en Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó en el 12° lugar.
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