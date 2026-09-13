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Franco Colapinto en el GP de Madrid: brillante actuación y un histórico séptimo puesto

Franco Colapinto en el GP de Madrid: brillante actuación y un histórico séptimo puesto
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Franco Colapinto
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El piloto argentino brilló en el trazado español con su Alpine, resistió embates de rivales de peso y cruzó la meta en la séptima colocación para sumar seis puntos clave.

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Franco Colapinto volvió a completar una actuación consagratoria en la Fórmula 1. En un Gran Premio de Madrid repleto de emociones, sobrepasos y giros dramáticos, el joven oriundo de Pilar realizó una carrera inteligente con su Alpine, avanzó dos posiciones desde la largada y cruzó la bandera a cuadros en un valioso séptimo lugar.

Franco Colapinto, el GP de Madrid y la Fórmula 1

El corredor albiceleste largó desde la novena colocación pero mostró las garras desde el semáforo inicial. Con una partida formidable, superó de entrada al Red Bull de Liam Lawson y al McLaren de Oscar Piastri para acomodarse séptimo. Pocas vueltas después, aprovechó un despiste por problemas de frenos en la Ferrari de Lewis Hamilton —quien terminó abandonando en el séptimo giro— para escalar momentáneamente hasta la sexta posición.

A pesar de ceder terreno en la vuelta 10 tras un sobrepaso de Lawson en la curva 5, la estrategia de la carrera se reactivó en el giro 15 con el abandono de Lance Stroll y el ingreso del Virtual Safety Car. Colapinto pasó por los boxes para cambiar neumáticos y cayó al décimo lugar, desde donde construyó una notable labor defensiva conteniendo los embates de Arvid Lindblad (Racing Bulls) y manteniendo un ritmo de vuelta sumamente sólido.

Con el correr de las vueltas y el cumplimiento de las paradas del resto del pelotón, el argentino recuperó terreno de manera progresiva. En la vuelta 48 ejecutó una gran maniobra para superar al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y colocarse octavo, estirando además una luz de ventaja superior a los dos segundos sobre Piastri. Finalmente, el reordenamiento del clasificador sobre el cierre le permitió avanzar hasta el séptimo puesto definitivo.

El triunfo en el GP de Madrid quedó en manos de Kimi Antonelli, secundado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris. La jornada resultó redonda para el piloto argentino, que no solo sumó unidades de oro para el campeonato, sino que también volvió a superar con claridad a su compañero de escudería en Alpine, Pierre Gasly, quien finalizó en el 12° lugar.

Seguí el minuto a minuto de Franco Colapinto EN VIVO en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Franco Colapinto adelantó a Bortoleto y ahora se ubica 8°

Franco Colapinto defiende su posición y sigue 10° en el Gran Premio de España

VUELTA 15/57: ¡SE QUEDÓ STROLL Y HAY VIRTUAL SAFETY CAR!

El Aston Martin se fue de pista y varios pilotos aprovechan para ingresar a boxes. Antonelli, Russell, Verstappen y Colapinto son algunos de los que entraron a cambiar neumáticos.

Liam Lawson superó a Franco Colapinto y cayó al séptimo lugar

¡Se fue afuera Hamilton y Franco Colapinto sube al sexto puesto!

Tremenda largada de Franco Colapinto que adelantó dos posiciones y ahora se ubica 7°

¡ARRANCÓ EL GRAN PREMIO DE ESPAÑA!

Las palabras de Franco Colapinto antes del Gran Premio de España

Lee la nota acá.

La parrilla final de la clasificación

Lando Norris se quedó con la pole position

El piloto de McLaren hizo un tiempo de 1:31.824 para asegurarse su 19º pole position en la F1.

Terminó la Q3 y Franco Colapinto largará 9°

Terminó la Q2 y Franco Colapinto sigue

Franco Colapinto volvió a destacarse con una gran vuelta en la Q2 y, con un registro de 1:33.038, terminó 8° para meterse en la Q3. Por su parte, Pierre Gasly no logró avanzar y finalizó 14° con un tiempo de 1:33.753.

Salvada de Franco Colapinto en La Monumental

Cuando el piloto argentino venía completando una buena vuelta en la Q2, perdió el control del auto en plena curva y reaccionó a puro reflejo para evitar un despiste y mantenerse en pista.

Comenzó la Q2

Los pilotos ya salieron a la pista para la segunda parte de la clasificación

Terminó la Q1

George Russell fue el más rápido con un tiempo de 1:33.211 y desplazó del primer lugar a su compañero Kimi Antonelli. Franco Colapinto finalizó 9° con 1:33.963, mientras que Pierre Gasly se ubicó 11° con 1:34.246. Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Bearman y Stroll quedaron eliminados.

Ya corren: ¡Comenzó la Q1 del GP de España de la F1!

Esperando la clasificación: Franco Colapinto y Alpine buscan una posición favorable para la carrera del domingo

Colapinto terminó undécimo en la tercera práctica. Lideró el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes

Oliver Bearman chocó contra el muro en el final de la última práctica libre.

Colapinto mejoró su tiempo tras la reanudación de la Práctica Libre 3

Colapinto fue contundente tras las prácticas en Madrid: "Estamos a años de luz"

Tras completar las dos sesiones, el argentino habló con ESPN y fue muy crítico al analizar el funcionamiento del monoplaza: “Estamos a años de luz de los Racing Bulls, especialmente. Hay que entender el por qué. Fue un día difícil”, expresó.

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Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 de Madrid y cerró su primer día

Franco Colapinto completó su primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid con un 15° puesto en la segunda práctica libre del Gran Premio de España. El piloto de Alpine consiguió su mejor vuelta con las gomas blandas sobre el cierre de la actividad y detuvo el cronómetro en 1:35.886. De esta manera, terminó a 0.927 segundos de Pierre Gasly, que fue 11° con un registro de 1:34.959.

El trabajo de Franco estuvo condicionado por un programa de pruebas que no estuvo centrado exclusivamente en buscar una vuelta rápida. Durante buena parte de la sesión, el argentino trabajó con neumáticos medios, mientras que su intento con los compuestos blandos llegó durante la parte final.

En los primeros minutos, Colapinto marcó 1:37.517 y posteriormente fue bajando sus registros. Llegó a establecer un tiempo de 1:36.142 antes de encontrar una mejora considerable con las gomas rojas.

Su vuelta de 1:35.886 se convirtió así en su mejor registro del viernes hasta ese momento. En la primera práctica había marcado 1:35.933, aunque aquella sesión tuvo particularidades en la clasificación final después de que la FIA retirara el tiempo de Pierre Gasly por exceder los límites de pista.

Gasly, por su parte, terminó el día con un 1:34.959, claramente por delante de su compañero en la tabla de la FP2.

Antonelli volvió a marcar la referencia

Mercedes volvió a mostrar un ritmo destacado en el nuevo trazado madrileño. Antonelli fue construyendo su vuelta durante la sesión hasta alcanzar el 1:33.662 que finalmente le permitió quedarse con el primer puesto.

Charles Leclerc terminó segundo con 1:33.775, mientras que Lewis Hamilton completó el podio de la sesión con 1:33.811.

Uno de los nombres destacados fue Arvid Lindblad, quien sorprendió con el ritmo de su Racing Bulls. El británico llegó a colocarse cuarto con un registro de 1:33.890, apenas 0.228 segundos por detrás de Antonelli, antes de protagonizar el único accidente que provocó una bandera roja en la Fórmula 1 durante la jornada.

Bandera roja por el accidente de Lindblad

Cuando todavía quedaban 24 minutos para el final, Lindblad perdió el control de su monoplaza y terminó contra los muros del circuito. El accidente obligó a detener la actividad durante varios minutos. “Lamento mucho haber perdido el control tan pronto”, expresó el piloto por radio mientras abandonaba su vehículo.

A pesar del golpe, el tiempo conseguido previamente le permitió conservar una posición destacada en la clasificación final. Su compañero Yuki Tsunoda, en tanto, terminó octavo con 1:34.758.

La interrupción fue especialmente llamativa porque, a diferencia de lo ocurrido en las categorías menores, la Fórmula 1 tuvo hasta ese momento una sola bandera roja en Madrid. La F2 y la F3 habían sufrido varias interrupciones durante sus respectivas sesiones.

Problemas para Norris y Alonso

La segunda práctica también tuvo dos situaciones particulares entre los principales protagonistas. Lando Norris apenas pudo completar dos vueltas y debió permanecer en boxes mientras los mecánicos de McLaren trabajaban sobre su monoplaza.

Hemos identificado un problema en el coche de Lando, que requiere un cambio de caja de cambios. Estamos trabajando para intentar sacar a Lando de nuevo antes del final de la sesión, aunque el tiempo es muy ajustado”, informó McLaren.

Fernando Alonso también tuvo una participación limitada. El español no pudo salir inicialmente a pista debido a un problema de embrague en su Aston Martin y recién logró incorporarse cuando quedaba poco más de media hora.

ARRANCÓ LA PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Así fue la evolución de Colapinto durante la FP1

Colapinto comenzó la jornada con una vuelta de instalación y posteriormente fue mejorando progresivamente sus registros. Su primer tiempo oficial fue de 1:41.965, mientras que poco después logró bajar a 1:40.214 y luego a 1:40.107.

Con el avance de la sesión, el argentino consiguió un salto importante al registrar 1:38.620 y posteriormente 1:38.289. El momento más destacado llegó cuando colocó neumáticos blandos y estableció su mejor marca de 1:35.933, apenas seis minutos antes del final.

En uno de sus intentos anteriores con las gomas blandas había marcado 1:36.398, quedando a 0.154 segundos de Gasly. Colapinto había sido más rápido que su compañero en los dos primeros sectores, aunque perdió terreno en el tercero.

La actuación también dejó una diferencia de 1.856 segundos entre el tiempo del argentino y el registro de referencia de la sesión, establecido por George Russell.

Colapinto quedó por delante de Gasly en la tabla final

El piloto de Alpine completó 23 vueltas durante los 60 minutos de actividad y estableció su mejor registro en 1:35.933, utilizando neumáticos blandos. Con la sanción sobre el tiempo de su compañero, quedó finalmente por delante de Gasly en la clasificación. La diferencia entre ambos pilotos terminó siendo de 0.311 segundos a favor del argentino, de acuerdo con la clasificación modificada difundida por la FIA.

Durante buena parte de la sesión, Colapinto y Gasly trabajaron con diferentes configuraciones y compuestos mientras se adaptaban al nuevo trazado. El francés había logrado inicialmente una vuelta de 1:35.757, registro que le permitía ubicarse 12°, mientras que el argentino aparecía 13° con su 1:35.933.

Sin embargo, el tiempo de Gasly fue posteriormente eliminado por exceder los límites de pista. De esta manera, el francés cayó al 14° puesto y Colapinto avanzó una posición en la clasificación definitiva.

George Russell dominó la primera práctica en Madrid

El piloto de Mercedes fue el gran protagonista de la FP1. George Russell marcó 1:34.077 y quedó al frente después de completar 28 vueltas.

Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo con 1:34.363, mientras que Ferrari colocó a sus dos pilotos inmediatamente detrás. Charles Leclerc fue tercero con 1:34.536 y Lewis Hamilton ocupó el cuarto lugar con 1:34.620.

Alonso y Sainz, los españoles destacados

La primera práctica también tuvo como protagonistas a los dos pilotos españoles de la parrilla. Fernando Alonso terminó 15° con Aston Martin gracias a un tiempo de 1:36.473, mientras que Carlos Sainz quedó 17° con Williams, con una vuelta de 1:36.870.

ARRANCÓ LA PRÁCTICA LIBRE 1 DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA

Colapinto y un guiño especial antes del Gran Premio de Madrid: "Se siente como casa"

"Estoy muy emocionado de estar de vuelta acá en España, en Madrid. Se siente como lo más cercano a casa, especialmente por todas mis experiencias anteriores y por cómo empecé en Europa. Empecé acá", remarcó el joven piloto de la escudería Alpine.

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"Da miedo": Madring, el circuito que intimida a los pilotos de Fórmula 1

Las primeras impresiones de los protagonistas también reflejaron la particular dificultad que presenta el circuito de Madrid. Andrea Kimi Antonelli fue directo al analizarlo: “Es un circuito complicado. No hay margen de error”. Sergio “Checo” Pérez, por su parte, utilizó una expresión todavía más contundente: “Da un poco de miedo”.

Pierre Gasly contó incluso su experiencia en el simulador: “En el simulador me choqué con todos los muros”. A su vez, Sainz amplió y comparó el diseño con algunos de los trazados urbanos más exigentes del calendario y resumió: “Está claro que es un circuito muy difícil. Es una mezcla entre Jeddah, Bakú y Macao”.

Esteban Ocon también destacó su dificultad al definirlo como “un circuito desafiante”, mientras que Max Verstappen explicó: “Es un circuito exigente, tiene muchas curvas complicadas”. Franco Colapinto también anticipó el esfuerzo físico que implicará afrontar el recorrido: “Va a ser complicado para los pilotos, lo vamos a sentir en el cuerpo”.

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Franco Colapinto tuvo a Zinedine Zidane como chofer antes de correr

La escena fue difundida por la escudería a través de sus redes sociales y rápidamente llamó la atención por la presencia del histórico futbolista francés. Zidane, campeón del mundo con Francia en 1998 y una de las máximas figuras de la historia del Real Madrid, participó junto a los dos pilotos de una producción vinculada a los vehículos de calle de la marca.

La presencia del francés en Madrid tendrá continuidad durante todo el GP de España. Zidane estará junto a Alpine durante las tres jornadas de actividad, en un evento que marcará un momento histórico para la Fórmula 1: el estreno de Madring como escenario de la categoría en la capital española.

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Así es una vuelta en Madring, el nuevo circuito de Fórmula 1 en España

Recorrer Madring será mucho más que completar 22 curvas. El nuevo circuito madrileño obligará a los pilotos a adaptarse constantemente a cambios de ritmo, frenadas fuertes, sectores de alta velocidad, desniveles y diferentes tipos de curvas.

La vuelta tendrá además cuatro puntos principales de adelantamiento, por lo que la estrategia y la capacidad para seguir de cerca a otro monoplaza serán determinantes durante las 57 vueltas del Gran Premio.

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Madring, el nuevo desafío de Colapinto la F1: cada error puede costar caro

El circuito, diseñado por la empresa italiana Dromo y construido a partir del 29 de abril de 2025, propone un desafío completamente diferente para los pilotos: una vuelta que combina sectores urbanos, cambios de elevación, zonas de alta velocidad y curvas en las que un mínimo error puede terminar contra los muros.

Con una extensión de 5,47 kilómetros, 22 curvas y cuatro puntos principales de adelantamiento, el trazado tendrá una carrera de 57 vueltas. Además, los monoplazas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 340 km/h, mientras que se estima que el tiempo de vuelta estará alrededor de 1m32s.

El recorrido también presenta un desnivel máximo de 10 metros y dos túneles, elementos que aumentan la complejidad de una pista que tendrá poco margen para las equivocaciones.

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Los horarios de Franco Colapinto en Madrid

Viernes 11 de septiembre

  • Práctica libre 1: 8:30

  • Práctica libre 2: 12:00

Sábado 12 de septiembre

  • Práctica libre 3: 7:30

  • Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre

  • Gran Premio de España: 10:00

  • Distancia: 57 vueltas

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