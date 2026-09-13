Telefe cambia de conductora en uno de sus programas más exitosos: los motivos

Al analizar la dinámica entre Leuco y Martínez antes de salir al aire en el programa de Telefe, el panelista sostuvo con vehemencia: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”

En esa misma línea, Záffora planteó que la exposición conjunta también responde a una estrategia de promoción para la emisión dominical, remarcando la complejidad de los vínculos tras una ruptura:

“Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”

Finalmente, sin confirmación oficial de los protagonistas pero respaldando la hipótesis de encuentros privados continuos, el periodista cerró su postura sobre los riesgos sentimentales de estas idas y vueltas: “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por Sofía en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”.