Telefe cambia de conductora en uno de sus programas más exitosos: los motivos
Recientemente el canal confirmó que decidió cambiar a una de sus estrellas por un motivo inesperado. ¿De quién se trata?
En un movimiento sorpresivo dentro de la programación del fin de semana, la cúpula directiva de Telefe definió una modificación de urgencia en la conducción de "La Peña de Morfi". Ante la imposibilidad de Carina Zampini de asistir al programa, debido a sus vacaciones, la producción prefirió no dejar en soledad a Diego Leuco al frente de la transmisión y confirmó la incorporación de una figura de peso en su reemplazo.
La elegida para ponerse al frente del clásico ciclo dominical es la periodista deportiva Sofi Martínez, exnovia del propio Leuco. Si bien ambos ya coincidieron en diversos proyectos dentro del streaming en Luzu TV, esta emisión marcará su debut absoluto como dupla formal de conducción en un programa de televisión abierta.
La grilla de artistas invitados y la propuesta culinaria de la fecha
Para acompañar esta particular entrega, la emisora preparó una variada nómina de figuras del ámbito musical y gastronómico. El estudio recibirá los shows en vivo del Chaqueño Palavecino, Los Pericos, Uriel Lozano y la cantante lírica Verónica Cangemi. Además, la emisión contará con la participación especial de Maru Botana, la destacada cocinera que formará parte de la nueva temporada de "MasterChef Celebrity".
El segmento gastronómico habitual mantendrá a sus referentes históricos, con Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro al mando de la cocina para enseñar nuevas propuestas culinarias. Por su parte, el espacio humorístico estará custodiado por el trío conformado por Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.
Rumores de romance y el análisis periodístico sobre el vínculo entre los conductores
El cruce en la pantalla chica generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales, donde los seguidores manifestaron su entusiasmo y alimentaron hipótesis sobre una eventual vuelta de la pareja conformada por Leuco y Martínez. En este contexto de expectación mediática, el periodista Guido Záffora afirmó durante su participación en el programa conducido por Marina Calabró en El Observador que ambos comunicadores nunca habrían interrumpido su relación de forma definitiva.
Al analizar la dinámica entre Leuco y Martínez antes de salir al aire en el programa de Telefe, el panelista sostuvo con vehemencia: “Para mí hacen el amor desenfrenadamente, yo entiendo que hacer el amor con un ex es súper perjudicial, no hay que hacer el amor con ex, es peligroso”
En esa misma línea, Záffora planteó que la exposición conjunta también responde a una estrategia de promoción para la emisión dominical, remarcando la complejidad de los vínculos tras una ruptura:
“Para mí también están vendiendo La Peña, para mí nunca cortaron vínculo. A ellos les costaba hablar de uno y del otro, intentaron en un momento cortar, y yo siempre siento que hay una persona en la pareja, uno de los dos, que siempre está más involucrado”
Finalmente, sin confirmación oficial de los protagonistas pero respaldando la hipótesis de encuentros privados continuos, el periodista cerró su postura sobre los riesgos sentimentales de estas idas y vueltas: “Entonces, cuando uno está más involucrado que el otro y vos no lo digo ni por Leuco ni por Sofía en general, llevas alguna expectativa, y ahí es difícil porque después la terminas pasando mal”.
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