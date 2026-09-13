La CGT tuvo una audiencia con León XIV: "El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza"

"El Papa llegará a una Argentina con mucha tristeza" como consecuencia de "un ajuste extremadamente severo", puntualizó Martínez, mientras que el Santo Padre pidió avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y destacó la necesidad de proteger especialmente a quienes corren riesgo de quedar excluidos.

Como se sabe, el papa León XIV arribará desde Uruguay al Aeropuerto de Ezeiza el domingo 8 de noviembre y permanecerá en la Argentina hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Perú.

Durante los días que estará en nuestro país, visitará y encabezará eventos multitudinarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Cotolengo Don Orione de Claypole, Córdoba y la Basílica de Nuestra Señora de Luján.