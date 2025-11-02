Cuántos votos sacó Pablo Lunati como candidato a presidente de River

image

Quién es Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River

Stefano Di Carlo, de 36 años, es un hombre vinculado por sangre al mundo River: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente del club durante la segunda mitad de 1989 tras la renuncia de Hugo Santilli, y bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente de la institución de Núñez desde 1938 y prosecretario en parte de la recordada era presidida por Antonio Vespucio Liberti.

Pero no solo heredó por apellido su pasión millonaria porque su vida se forjó entre las paredes del Monumental: hizo la primaria y secundaria en la escuela del club y acompañó desde siempre a su abuelo “Titi” a la cancha.

Incluso aquel 20 de junio de 2005, cuando en pleno partido por Copa Libertadores el abuelo falleció en la platea San Martín, siendo vocal titular de la comisión directiva; una experiencia dolorosa para el adolescente Stefano que, al mismo tiempo, lo unía emocional y definitivamente a River.

di carlo (1)