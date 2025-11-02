Cuántos votos sacó Pablo Lunati como candidato a presidente de River
El exárbitro fue uno de los cinco candidatos que se presentaron en los comicios en los que se impuso Stefano Di Carlo.
En medio de la reciente crisis futbolística que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo, los socios River votaron este sábado 1º de noviembre a sus nuevas autoridades en unas elecciones que contaron con participación récord y en las que se impuso la lista oficialista de Stefano Di Carlo, mientras que el exárbitro Pablo Lunati finalizó último.
Los comicios se llevaron a cabo con total normalidad, con cerca de 87.000 socios habilitados para participar. La metodología de voto fue a través de la Boleta Unica Electrónica y tuvo la particularidad que, con más de 20 mil votantes, fue récord de participación para el club.
Era prácticamente un hecho que Di Carlo iba a ser electo, por lo que la duda era por qué porcentaje, mientras que la puja estaba puesta en conocer al segundo.
Y entre los aspirantes aparecía Lunati como la figura más curiosa. El controvertido éxarbitro se confesó como hincha de River luego del retiro, y ahora fue un poco más lejos y se presentó como candidato por la lista "Ficha limpia en River".
Contra todo pronóstico, Lunati obtuvo 1.045 votos, para finalizar con 4,04% en el escrutinio provisorio.
Quién es Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River
Stefano Di Carlo, de 36 años, es un hombre vinculado por sangre al mundo River: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente del club durante la segunda mitad de 1989 tras la renuncia de Hugo Santilli, y bisnieto de Ángel Di Carlo, dirigente de la institución de Núñez desde 1938 y prosecretario en parte de la recordada era presidida por Antonio Vespucio Liberti.
Pero no solo heredó por apellido su pasión millonaria porque su vida se forjó entre las paredes del Monumental: hizo la primaria y secundaria en la escuela del club y acompañó desde siempre a su abuelo “Titi” a la cancha.
Incluso aquel 20 de junio de 2005, cuando en pleno partido por Copa Libertadores el abuelo falleció en la platea San Martín, siendo vocal titular de la comisión directiva; una experiencia dolorosa para el adolescente Stefano que, al mismo tiempo, lo unía emocional y definitivamente a River.
