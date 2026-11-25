Cuartos de final del Torneo Clausura 2026: cómo quedaron los cruces y cuándo se juegan
Boca terminó de armar el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura, y la Liga Profesional define los días y horarios de los partidos
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol ingresó en su etapa decisiva y, con los octavos de final concluidos, ya quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el título y los cruces de cuartos de final.
Los partidos de esta instancia se jugarán entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en la cancha del mejor ubicado de la fase regular, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata.
Con la clasificación de Boca —que se sumó a Gimnasia, Instituto, River, Vélez, Independiente, Rosario Central y Barracas Central—, el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ofrece llaves de alto impacto en la recta final hacia el título.
Días, horarios y estadios de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026
Si bien se espera la confirmación oficial, trascendió que así se disputarán los cuatro encuentros de cuartos de final a partido único:
-
Vélez vs. Independiente: sábado 28 de noviembre, a las 20:00, en el Estadio José Amalfitani
Instituto vs. River: sábado 28 de noviembre, a las 22:00, en el Estadio Monumental Presidente Perón
Rosario Central vs. Barracas Central: domingo 29 de noviembre, a las 17:30, en el Estadio Gigante de Arroyito
Boca vs. Gimnasia: domingo 29 de noviembre, a las 22:00, en La Bombonera
El calendario, el formato de definición y los premios en juego
Tanto los cuartos de final como las semifinales se juegan a un solo partido en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase regular, mientras que la final será a partido único en La Plata con presencia de ambas parcialidades.
Los puntos principales del cronograma y el reglamento de los playoffs del Torneo Clausura 2026 incluyen:
-
Fechas clave: cuartos de final entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre; semifinales en el fin de semana del 6 de diciembre; y final el sábado 12 de diciembre en La Plata.
Desempate: si hay igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de mantenerse la paridad, el pase o el título se resolverá por penales.
Premios y Trofeo de Campeones: el campeón del Torneo Clausura clasificará directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre ante Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario