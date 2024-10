Cuelga los botines: Andrés Iniesta se retira del fútbol profesional a los 40 años

Durante su etapa en el Barcelona, Iniesta formó parte de una de las épocas doradas del club, donde compartió el mediocampo con Xavi Hernández y Sergio Busquets, y fue pieza clave en un equipo que dominó el fútbol europeo.

Messi Iniesta Messi e Iniesta en Barcelona

A lo largo de su carrera en el Barça, logró conquistar 22 títulos locales, incluyendo 9 Ligas, 6 Copas del Rey y 7 Supercopas. Además, sumó 10 trofeos internacionales, entre ellos 4 Champions League y 3 Mundiales de Clubes.

La carrera internacional de Iniesta no solo se destacó por el Mundial, sino también por sus contribuciones en las Eurocopas de 2008 y 2012, donde España se consagró campeona. Además, a nivel juvenil, Iniesta fue parte de los equipos españoles que ganaron el Europeo Sub 16 en 2001 y el Sub 19 en 2002. También fue subcampeón del Mundial Sub 20 en 2003.

En 2018, tras dejar el Barcelona, Iniesta continuó su carrera en el Vissel Kobe de Japón, donde siguió ganando títulos como la Copa del Emperador en 2019 y la Supercopa de Japón en 2020. Sus últimos meses como profesional los vivió en los Emiratos Árabes, donde jugó para el Emirates Club antes de tomar la decisión de retirarse.

andres iniesta vissel kobe.jpg

El anuncio que prepara Andrés Iniesta

El 8 de octubre será el día en que Iniesta anunciará formalmente su retiro, un día simbólico dado que el número 8 lo acompañó durante la mayor parte de su carrera.