El Barcelona femenino ganó la Champions League tras golear al Olympique de Lyon

Palmarés del Barcelona femenino

El club catalán se consolida como la gran dinastía del fútbol moderno, alcanzando su séptima final consecutiva en el certamen europeo.

Temporada perfecta para el Barcelona femenino

Con la copa continental asegurada en Noruega, el Barcelona cerró un año perfecto ganando los cuatro títulos posibles de la temporada:

Liga F (España)

(España) Copa de la Reina

Supercopa de España

UEFA Women's Champions League

El equipo de fútbol de Chiara Mancuso terminó a las piñas y el video explotó en redes

Una jornada deportiva terminó convertida en un verdadero escándalo luego de que distintos videos empezaran a viralizarse en redes sociales mostrando una fuerte pelea entre jugadoras de un torneo amateur de fútbol femenino. El episodio, que rápidamente generó repercusiones, tomó aún más dimensión por la presencia de Chiara Mancuso, exintegrante de Gran Hermano, quien formaba parte de uno de los equipos.

Según puede verse en las grabaciones difundidas por usuarios, el conflicto se habría desatado en pleno partido, cuando una discusión dentro de la cancha escaló de tensión y derivó en empujones, corridas y golpes entre varias futbolistas. De acuerdo con versiones que comenzaron a circular, el equipo donde jugaba Mancuso fue señalado por presuntamente haber iniciado la agresión, aunque el contexto completo del enfrentamiento todavía genera debate entre quienes analizaron las imágenes.

En los videos, que rápidamente se multiplicaron en plataformas sociales, se observa a jugadoras de ambos equipos enfrentándose mientras otras intentan intervenir para frenar la situación. Entre gritos, forcejeos y momentos de mucha confusión, el clima deportivo quedó completamente eclipsado por el violento episodio.

chiara mancuso pelea 2 (online-video-cutter.com)

Las imágenes virales y el desconcierto de Chiara Mancuso

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la reacción de Chiara Mancuso durante el altercado. En medio del tumulto, la ex participante del reality logra alejarse de la situación y se ubica a un costado del campo de juego, observando el desarrollo del conflicto con evidente desconcierto y sin terminar de comprender del todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Mientras algunas futbolistas intentaban separar a quienes se encontraban enfrentadas, otras continuaban involucradas en la pelea, lo que elevó todavía más la tensión del momento. La secuencia quedó registrada desde distintos ángulos por personas presentes en el lugar, material que luego comenzó a compartirse masivamente en redes sociales.

Hasta el momento, no trascendieron explicaciones oficiales sobre lo ocurrido ni tampoco declaraciones públicas de Chiara respecto al episodio. Sin embargo, la viralización de las imágenes volvió a poner el foco sobre la exposición que rodea a las figuras surgidas de realities, incluso cuando participan en actividades alejadas del mundo televisivo.