Nahitan Nández, afuera del Mundial 2026: la decisión de Marcelo Bielsa que sacude a Uruguay
El mediocampista uruguayo recibió una noticia que impacta de lleno en su carrera internacional, mientras en el Xeneize vuelven a seguir de cerca su situación.
Nahitan Nández quedó en el centro de la escena con una información que golpea fuerte en la previa del Mundial 2026: Marcelo Bielsa habría tomado la decisión de no incluirlo en la lista definitiva de Uruguay para la Copa del Mundo, dejándolo directamente afuera del torneo más importante del planeta.
La determinación, que trascendió en las últimas horas, genera impacto en el entorno del futbolista, que venía siendo parte del proceso de Eliminatorias y era considerado una pieza de recambio habitual dentro del ciclo del entrenador argentino al mando de la Celeste.
Actualmente en el fútbol de Arabia Saudita, Nández mantiene intacto su perfil de jugador intenso, versátil y de alto desgaste físico, capaz de cumplir funciones tanto en el mediocampo como en el lateral derecho. Sin embargo, ese mismo contexto competitivo no habría sido suficiente para sostener su lugar en la consideración mundialista.
La noticia no solo repercute en Uruguay. En Argentina, especialmente en Boca Juniors, el nombre del mediocampista vuelve a instalarse con fuerza. El Xeneize lo sigue de cerca desde hace tiempo y su posible regreso siempre aparece como una alternativa latente en cada mercado de pases.
El vínculo emocional con el club, sumado a su pasado reciente en la institución, alimenta cada tanto la ilusión de un retorno que nunca termina de concretarse pero que siempre vuelve a escena cuando su futuro entra en zona de definición. En este escenario, la situación de Nández queda marcada por dos planos que se cruzan: un golpe deportivo fuerte en la Selección de Uruguay y, al mismo tiempo, un mercado de pases que lo vuelve a ubicar como un nombre caliente para el fútbol argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario