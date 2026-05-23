Nahitan Nández, afuera del Mundial 2026: la decisión de Marcelo Bielsa que sacude a Uruguay

El vínculo emocional con el club, sumado a su pasado reciente en la institución, alimenta cada tanto la ilusión de un retorno que nunca termina de concretarse pero que siempre vuelve a escena cuando su futuro entra en zona de definición. En este escenario, la situación de Nández queda marcada por dos planos que se cruzan: un golpe deportivo fuerte en la Selección de Uruguay y, al mismo tiempo, un mercado de pases que lo vuelve a ubicar como un nombre caliente para el fútbol argentino.