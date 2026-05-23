Cesc Fàbregas le respondió a Javier Zanetti por el futuro de Nico Paz: qué le dijo

Sin embargo, desde el Como no tardaron en responder. Cesc Fábregas, actual entrenador del equipo donde juega Nico Paz, fue tajante al referirse a esa posibilidad y descartó por completo una llegada al Inter. “Nico Paz no jugará en el Inter”, aseguró el exfutbolista español, dejando en claro que no ve viable una transferencia al conjunto de Milán en este momento.