Cesc Fàbregas le respondió a Javier Zanetti por el futuro de Nico Paz: qué le dijo
El entrenador del Como reaccionó tras las declaraciones del vicepresidente del club italiano y fue contundente sobre el destino del joven argentino.
El futuro de Nico Paz volvió a quedar en el centro de la escena en Europa después de un cruce inesperado entre Cesc Fábregas y Javier Zanetti que rápidamente generó repercusión en Italia. Todo comenzó luego de unas declaraciones del histórico ex capitán del Inter, quien elogió públicamente al mediocampista argentino y dejó abierta la posibilidad de que el club italiano intente incorporarlo en el futuro cercano.
Sin embargo, desde el Como no tardaron en responder. Cesc Fábregas, actual entrenador del equipo donde juega Nico Paz, fue tajante al referirse a esa posibilidad y descartó por completo una llegada al Inter. “Nico Paz no jugará en el Inter”, aseguró el exfutbolista español, dejando en claro que no ve viable una transferencia al conjunto de Milán en este momento.
Además, Fábregas explicó que el futuro del argentino estaría reducido a dos caminos: continuar en el Como o regresar al Real Madrid, institución que todavía conserva una cláusula de recompra sobre el jugador. El entrenador también dejó una frase con tono crítico hacia Zanetti al remarcar que hay situaciones del mercado que deben manejarse con cierto cuidado y respeto entre clubes.
Las declaraciones generaron impacto inmediato en medios italianos y redes sociales, especialmente porque Nico Paz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y aparece como una de las jóvenes promesas argentinas con mayor proyección en el fútbol europeo.
Mientras tanto, el Real Madrid sigue observando atentamente la evolución del futbolista, sabiendo que mantiene una posición privilegiada para recuperarlo en caso de querer volver a contar con él en el futuro cercano.
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