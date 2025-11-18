Cumbia santafesina en la Copa Sudamericana 2025: quién estará en el show de la final
La CONMEBOL confirmó que la histórica banda de cumbia santafesina, Los del Fuego, será la protagonista del espectáculo musical previo al partido decisivo,
La final de la Copa Sudamericana 2025 no solo paralizará al fútbol argentino y brasileño, sino que también tendrá un marcado acento nacional en su propuesta artística. A través de una publicación que rápidamente se viralizó en sus redes sociales, la CONMEBOL disipó las dudas sobre el entretenimiento de la previa y confirmó la participación de Los del Fuego, la emblemática agrupación de cumbia oriunda de Santa Fe, como la banda encargada de animar el show central.
El evento cumbre de la segunda competición continental se jugará el próximo sábado 22 de noviembre a las 17 horas en el Estadio Ueno Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. El enfrentamiento definitorio medirá a Lanús de Argentina contra el Atlético Mineiro de Brasil.
Con el anuncio de la banda, la organización se asegura una previa festiva y popular, apostando por un género musical que es sinónimo de celebración y pasión en Sudamérica. El mensaje oficial, que rezaba “¡Show confirmado! Los del Fuego, la banda argentina que estará presente en la Final de la CONMEBOL Sudamericana. #LaGranConquista”, reafirmó el compromiso de la confederación con espectáculos de gran convocatoria.
La elección de Los del Fuego es altamente significativa. Con décadas de trayectoria ininterrumpida y un repertorio que ha trascendido generaciones, la banda santafesina goza de una inmensa popularidad. Temas como "Jurabas Tú" y "Amnesia" forman parte del cancionero popular y son garantía de que la fiesta en la capital paraguaya comenzará mucho antes del pitazo inicial.
Esta presencia musical añade una capa extra de color argentino a un partido que ya lo tenía garantizado con la participación del Granate. El equipo de Mauricio Pellegrino buscará bordarse su segunda estrella continental -tras la obtenida en 2013- y tendrá el aliento de miles de hinchas que cruzarán la frontera. Ahora, la expectativa se duplica: los aficionados no solo verán a su equipo disputar la copa, sino que también disfrutarán de una banda que ha musicalizado innumerables reuniones y celebraciones.
Por otro lado, el Atlético Mineiro llega a la final con la ambición de conquistar por primera vez este certamen, lo que asegura una contienda deportiva de alto voltaje. La previa musical, con Los del Fuego al mando, servirá como el preludio perfecto para el choque de estilos y pasiones que se vivirá en el campo de juego. Todo está listo para que la cumbia le ponga ritmo al sueño de la Gran Conquista en Asunción.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario