Cumbia santafesina en la Copa Sudamericana 2025: quién estará en el show de la final

Por otro lado, el Atlético Mineiro llega a la final con la ambición de conquistar por primera vez este certamen, lo que asegura una contienda deportiva de alto voltaje. La previa musical, con Los del Fuego al mando, servirá como el preludio perfecto para el choque de estilos y pasiones que se vivirá en el campo de juego. Todo está listo para que la cumbia le ponga ritmo al sueño de la Gran Conquista en Asunción.

