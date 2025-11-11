Independiente mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

La victoria de Independiente por 1-0 ante Deportivo Riestra en Bajo Flores no solo significó un nuevo triunfo para los dirigidos por Gustavo Quinteros, sino también una inyección de esperanza en su búsqueda de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026. El gol agónico de Santiago Montiel, en los minutos finales del encuentro, permitió al Rojo sumar su tercera victoria consecutiva y escalar posiciones en la tabla anual, donde ahora ocupa el duodécimo lugar con 44 puntos.