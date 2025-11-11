Independiente mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026
Pese al desastroso semestre, el conjunto de Gustavo Quinteros depende de una combinación de resultados para acceder al certamen continental.
La victoria de Independiente por 1-0 ante Deportivo Riestra en Bajo Flores no solo significó un nuevo triunfo para los dirigidos por Gustavo Quinteros, sino también una inyección de esperanza en su búsqueda de clasificar a la próxima Copa Sudamericana 2026. El gol agónico de Santiago Montiel, en los minutos finales del encuentro, permitió al Rojo sumar su tercera victoria consecutiva y escalar posiciones en la tabla anual, donde ahora ocupa el duodécimo lugar con 44 puntos.
Aunque el panorama no es sencillo, las matemáticas mantienen con vida al equipo de Avellaneda. Para lograr su pasaje al torneo internacional, Independiente deberá vencer en la última fecha a Rosario Central, el líder absoluto del año con 66 puntos y apenas una derrota. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América y podría definir buena parte del cierre de la temporada.
Sin embargo, el conjunto de Quinteros no depende solo de sí mismo. Para cumplir el objetivo, Huracán no debe sumar de a tres ante Barracas Central, mientras que el campeón del Torneo Clausura deberá ubicarse dentro del Top 9 de la Tabla Anual. Además, Lanús, rival directo en la disputa por los cupos internacionales, tendrá que perder ante Atlético Tucumán o finalizar por debajo de Independiente si logra ganar la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
Más allá de los cálculos, el momento futbolístico del Rojo genera ilusión. El equipo no recibe goles hace tres partidos y muestra una solidez defensiva que contrasta con el irregular comienzo del torneo. Quinteros encontró equilibrio con un bloque compacto y jugadores que atraviesan un buen momento, como Montiel.
El triunfo ante Riestra también tuvo un valor simbólico: cortó una racha de 27 partidos sin derrotas del Malevo como local, demostrando que el conjunto de Avellaneda recuperó competitividad. Con el apoyo de su gente y un cierre prometedor, el de Avellaneda buscará extender su buen presente y sellar su regreso al plano internacional, un escenario que parecía lejano hace apenas unas fechas.
Independiente está a tres puntos de la Copa Sudamericana 2026 en la Tabla Anual 2025
