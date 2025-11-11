Locura granate: Lanús moviliza una multitud rumbo a la final de la Copa Sudamericana

Lanús vive días de auténtica revolución. La inminente final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Atlético Mineiro, que se disputará el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco, generó una movilización masiva entre los hinchas del Granate. En apenas una semana, el club ya confirmó la venta de más de 15.000 entradas, mientras organiza un impresionante operativo logístico para trasladar a su gente al vecino país.