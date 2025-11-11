Locura granate: Lanús moviliza una multitud rumbo a la final de la Copa Sudamericana
Más de 15.000 entradas vendidas, 60 micros completos y 15 vuelos charter confirman el fervor de los hinchas para acompañar al equipo ante Atlético Mineiro en Asunción.
Lanús vive días de auténtica revolución. La inminente final de la Copa Sudamericana 2025 frente a Atlético Mineiro, que se disputará el 22 de noviembre en el estadio Defensores del Chaco, generó una movilización masiva entre los hinchas del Granate. En apenas una semana, el club ya confirmó la venta de más de 15.000 entradas, mientras organiza un impresionante operativo logístico para trasladar a su gente al vecino país.
El club del sur bonaerense dispuso 60 micros y 15 vuelos charter para socios e hinchas, que se agotaron en tiempo récord. La demanda fue tan alta que las autoridades de Lanús ya trabajan para sumar más colectivos y aviones, intentando responder al entusiasmo de una hinchada que sueña con repetir la gloria continental conseguida en 2013.
Los pasajes por tierra siguen disponibles, pero los cupos para viajar en avión se agotaron por completo. En paralelo, la institución mantiene activa la venta online de entradas y paquetes combinados a través de su sitio oficial, mientras que la CONMEBOL gestiona el remanente de plateas a través de su portal tuti.com.py.
El operativo de traslado también contará con la participación de agencias y agrupaciones de hinchas que organizan caravanas particulares, lo que anticipa un éxodo masivo hacia Asunción. Se estima que más de 20.000 simpatizantes del Granate podrían copar el estadio paraguayo, convirtiendo la final en una fiesta teñida de bordó y blanco.
Lanús, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino y con el liderazgo de Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Eduardo Salvio, busca cerrar una temporada inolvidable y consagrarse nuevamente a nivel internacional. En el sur, el fervor no tiene límites: cada hincha quiere ser parte de la historia y acompañar al equipo en lo que promete ser una noche épica en tierras paraguayas.
