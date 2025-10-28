El exjugador de River que cargó con el descenso, se retiró y hoy vive del campo

Su vida después del retiro

Tras retirarse del fútbol profesional, Román volvió a sus raíces y se volcó a la vida rural, dedicándose plenamente a la ganadería, un oficio que le permitió encontrar tranquilidad lejos de la presión de las canchas.

A pesar de haberse alejado del alto rendimiento, no perdió el contacto con el fútbol: continúa practicándolo a nivel amateur en el Club Deportivo La Colmena.