El exjugador de River que cargó con el descenso, se retiró y hoy vive del campo
Blanco de todas las críticas, fue sentenciado como uno de los grandes responsables de aquella caída histórica del "Millonario". ¿De quién se trata?
El descenso de River Plate en 2011 sigue siendo un momento complejo de asimilar por diferentes hinchas, ya que aquel 26 de junio fue un antes y después en la historia de la institución de Núñez. Más allá de la tristeza, aquel episodio marcó el inicio de un proceso de renovación que lo catapultó nuevamente a la élite del fútbol.
En medio de la polémica y las críticas hacia jugadores y dirigentes, ciertos protagonistas quedaron en el blanco de los hinchas. El defensor paraguayo Adalberto Román fue uno de ellos, siendo señalado incluso como uno de los principales responsables de la pérdida de la categoría. Con los años, encontró un nuevo camino en el campo.
Adalberto Román y su paso por el fútbol
Román comenzó su carrera profesional en Libertad, uno de los clubes más gloriosos de Paraguay. Allí se destacó por su gran firmeza defensiva, al mismo tiempo que formó parte del equipo que se coronó campeón en más de una oportunidad.
Su desempeño llamó rápidamente la atención de River Plate, quien decidió incorporarlo de inmediato a sus filas. En 2011, quedó asociado a la histórica pérdida de categoría tras una polémica jugada en la promoción frente a Belgrano, generando tensiones con los hinchas y complicó su continuidad en el plantel.
Luego, fue cedido a Palmeiras en Brasil, donde su equipo descendió, pero logró quedarse con la Copa de Brasil en 2012. Tras esa etapa agridulce en suelo brasilero, regresó a Libertad y defendió los colores de Cerro Porteño y Sportivo San Lorenzo, hasta que la llegada de la pandemia de COVID-19 marcó el final de su trayectoria en el fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, Román volvió a sus raíces y se volcó a la vida rural, dedicándose plenamente a la ganadería, un oficio que le permitió encontrar tranquilidad lejos de la presión de las canchas.
A pesar de haberse alejado del alto rendimiento, no perdió el contacto con el fútbol: continúa practicándolo a nivel amateur en el Club Deportivo La Colmena.
