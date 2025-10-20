Los números de Riquelme como dirigente de Boca: 300 partidos, seis títulos y muchos altibajos

Ya como presidente, Riquelme eligió a Diego Martínez como entrenador, pero el ciclo duró apenas ocho meses. Luego pasaron Mariano Herrón, en un breve interinato, y Fernando Gago, quien fue despedido tras la eliminación ante Alianza Lima y una dura derrota en el Monumental.

diego martinez 1.jpg

En el segundo semestre de 2025, Miguel Ángel Russo regresó al banco para afrontar el Mundial de Clubes, aunque Boca fue eliminado en la fase de grupos. Días después, el histórico DT falleció el 8 de octubre, dejando una profunda huella en el club. Desde entonces, el equipo es dirigido por Claudio Úbeda, que acumula apenas cuatro victorias en los últimos veinte partidos.

En seis años, Boca bajo la gestión de Riquelme disputó 300 partidos, con 140 victorias, 91 empates y 61 derrotas, además de seis títulos nacionales. Aunque el ciclo exhibe una importante cosecha local, la deuda internacional y la irregularidad del equipo marcan el presente.

El futuro del proyecto dependerá de los próximos meses, en los que el club buscará reencontrarse con su identidad futbolística y volver a competir por los grandes objetivos que Román prometió desde su llegada al sillón presidencial.