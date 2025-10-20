Los números de Riquelme como dirigente de Boca: 300 partidos, seis títulos y muchos altibajos
Desde su llegada en 2019, el ídolo xeneize lleva 300 partidos al mando de la gestión futbolística: 140 triunfos, 91 empates, 61 derrotas y seis títulos, aunque sin conquistas internacionales.
A seis años de su desembarco en la dirigencia de Boca, Juan Román Riquelme alcanzó los 300 partidos al frente de la gestión futbolística del club. En ese lapso, el equipo ganó 140 encuentros, empató 91 y perdió 61, con seis títulos obtenidos pero sin lograr el tan ansiado regreso a la cima del fútbol continental.
Riquelme llegó al club en diciembre de 2019 como vicepresidente segundo en la fórmula encabezada por Jorge Amor Ameal, que se impuso con el 52% de los votos sobre la lista de Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi. Su primer paso fue asumir el control del departamento de fútbol y contratar a Miguel Ángel Russo, quien condujo al Xeneize a la Superliga 2019/20 y la Copa Maradona.
Tras el ciclo de Russo, Sebastián Battaglia tomó las riendas y consiguió la Copa Argentina 2020/21 y la Copa de la Liga Profesional 2022. Luego fue el turno de Hugo Ibarra, que llevó a Boca a ganar la Liga Profesional 2022 en una definición infartante frente a Racing e Independiente. La última consagración llegó en marzo de 2023 con la Supercopa Argentina 2022, tras vencer 3-0 a Patronato con tres goles de Darío Benedetto. Desde entonces, Boca no volvió a festejar.
En el plano continental, los resultados fueron esquivos. Boca fue eliminado por equipos brasileños en cuatro ediciones consecutivas de la Copa Libertadores: Santos (2020), Atlético Mineiro (2021), Corinthians (2022) y Fluminense (2023), este último verdugo en la final disputada en el Maracaná.
Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en 2024, cuando el Xeneize no logró clasificarse al certamen. En diciembre de ese año, Riquelme se presentó como candidato a presidente junto a Ameal y obtuvo un contundente 65,3% de los votos, casi el doble que la fórmula opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.
Ya como presidente, Riquelme eligió a Diego Martínez como entrenador, pero el ciclo duró apenas ocho meses. Luego pasaron Mariano Herrón, en un breve interinato, y Fernando Gago, quien fue despedido tras la eliminación ante Alianza Lima y una dura derrota en el Monumental.
En el segundo semestre de 2025, Miguel Ángel Russo regresó al banco para afrontar el Mundial de Clubes, aunque Boca fue eliminado en la fase de grupos. Días después, el histórico DT falleció el 8 de octubre, dejando una profunda huella en el club. Desde entonces, el equipo es dirigido por Claudio Úbeda, que acumula apenas cuatro victorias en los últimos veinte partidos.
En seis años, Boca bajo la gestión de Riquelme disputó 300 partidos, con 140 victorias, 91 empates y 61 derrotas, además de seis títulos nacionales. Aunque el ciclo exhibe una importante cosecha local, la deuda internacional y la irregularidad del equipo marcan el presente.
El futuro del proyecto dependerá de los próximos meses, en los que el club buscará reencontrarse con su identidad futbolística y volver a competir por los grandes objetivos que Román prometió desde su llegada al sillón presidencial.
