La decisión que tomó River sobre el futuro de Santiago Lencina tras no ser convocado
Luego de quedar fuera del banco ante Independiente Rivadavia, el Millonario le renovó el contrato al futbolista hasta 2029 y le fijó una cláusula de 100 millones de dólares.
El nombre de Santiago Lencina volvió a tomar protagonismo en Núñez tras su exclusión del banco de suplentes en el partido ante Independiente Rivadavia, por los cuartos de final de la Copa Argentina. La decisión de Marcelo Gallardo generó sorpresa, ya que el volante de 20 años venía teniendo continuidad y buenos rendimientos.
Lejos de cualquier conflicto, desde el club decidieron enviarle un mensaje claro al jugador: el Millonario le renovó el contrato hasta diciembre de 2029, ampliando en cuatro años y medio su vínculo original, que vencía a fines de 2026. La dirigencia, encabezada por Jorge Brito, mantuvo la política de “blindar” a sus jóvenes promesas con cláusulas altas. En este caso, Lencina tendrá una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, en línea con lo estipulado para otros talentos surgidos del semillero millonario.
Aunque el club aún no hizo el anuncio oficial, la confirmación llegó de manera indirecta a través de su representante, Juan Cruz Oller, quien reconoció en declaraciones al medio AZZ que el acuerdo está cerrado. “Cuando me llegó el primer bosquejo de contrato, hablé con Santiago y le expliqué el sentido de esa cláusula. No tiene un valor literal, sino institucional, para blindar el patrimonio del club”, señaló el agente.
“Así que cuando me llegó ese bosquejo, acepté porque ya lo habíamos hablado con él”, agregó. El nuevo vínculo se enmarca en la política que River viene sosteniendo con varios juveniles, buscando proteger sus derechos económicos y fortalecer el proyecto deportivo a largo plazo.
Los números de Santiago Lencina en River
Surgido de las divisiones inferiores, Lencina firmó su primer contrato profesional a mediados de 2024 y debutó en agosto de ese mismo año. Desde entonces, acumula 20 partidos disputados, con siete titularidades y tres goles convertidos.
Su mejor versión se vio en el inicio del semestre actual, cuando marcó un doblete ante Instituto en Córdoba y se ganó la confianza de Gallardo. Sin embargo, la llegada de Juan Fernando Quintero modificó el panorama en el mediocampo, relegándolo a un rol de recambio.
Pese a esa pérdida de protagonismo, la extensión de su contrato deja en claro que el club lo considera una pieza clave para el futuro y confía en que pueda seguir desarrollándose dentro del proyecto profesional de River.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario