La decisión que tomó River sobre el futuro de Santiago Lencina tras no ser convocado

Su mejor versión se vio en el inicio del semestre actual, cuando marcó un doblete ante Instituto en Córdoba y se ganó la confianza de Gallardo. Sin embargo, la llegada de Juan Fernando Quintero modificó el panorama en el mediocampo, relegándolo a un rol de recambio.

Pese a esa pérdida de protagonismo, la extensión de su contrato deja en claro que el club lo considera una pieza clave para el futuro y confía en que pueda seguir desarrollándose dentro del proyecto profesional de River.