San Lorenzo acumula once inhibiciones de FIFA y se convierte en el segundo club más sancionado de Sudamérica

Un presente crítico antes de la reunión de Comisión Directiva

El panorama en Boedo es cada vez más delicado. En los próximos días se realizará una nueva reunión de Comisión Directiva, en la que podría incluso declararse la acefalía institucional si persiste la crisis de conducción. Entre sanciones, deudas y conflictos internos, San Lorenzo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

El club que supo ser campeón de América en 2014 hoy lucha por estabilizarse y evitar un colapso deportivo y económico que amenaza con dejarlo sin rumbo en la antesala de una nueva temporada.